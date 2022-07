Calciomercato Lazio, domani tutto può cambiare: visite mediche in arrivo

Calciomercato Lazio, visite mediche in arrivo per il giocatore: ora la strategia del club biancoceleste può cambiare.

La Lazio lavora in ritiro con Maurizio Sarri, in vista della prossima stagione di Serie A che si sta avvicinando. Per un giocatore in particolare il futuro è, tuttavia, ancora tutto da scrivere. Intanto in arrivo per lui ci sarebbero in arrivo le visite mediche. Le ultime.

Il futuro di Vedat Muriqi appare ancora avvolto nel mistero. L’attaccante è volato in Belgio per svolgere le visite mediche di rito con il Bruges. L’incontro con il club estero però non è andato come ci si sarebbe aspettati. Proprio nel momento in cui tutto sembrava ormai essere definito.

Il Bruges, infatti, non sarebbe più convinto specialmente dei termini economici dell’operazione e il cambiamento di programma dell’ultimo minuto avrebbe infastidito non poco lo stesso Claudio Lotito. Nel frattempo, quindi, il club biancoceleste avrebbe preso una decisione per quanto riguarda ciò che ne sarà del percorso con l’attaccante. Ecco le ultime.

Calciomercato Lazio, Muriqi svolgerà domani mattina le visite mediche con il club: tornerà a disposizione di Sarri

Vedat Muriqi, quindi, non ha superato le visite mediche con il Bruges e per questo motivo ora la Lazio è chiamata a cambiare i suoi piani. Il contratto dell’attaccante, che lo lega al club biancoceleste, scadrà il 30 giugno 2025. Proprio nel momento in cui la sua cessione sembrava essere stata ormai definita, l’operazione è di fatto saltata.

La Lazio ha deciso così di fissare le visite mediche in Paideia con il classe 1994 per domani mattina alle ore 8:00. A riferirlo è ‘TMW’, che parla appunto di un cambio di strategia per la squadra di proprietà di Claudio Lotito. Per il momento Muriqi torna, quindi, a disposizione di Maurizio Sarri e di tutto il gruppo. In attesa di conoscere quale sarà effettivamente il suo futuro.