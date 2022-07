Calciomercato Lazio, tifosi increduli: salta il colpo e si rischia una sanzione

Lazio, il calciatore era ormai del club, ma il colpo salta e le conseguenze lasciano di stucco i tifosi. Un nuovo capitolo di calciomercato che sarà, con ogni probabilità, ricordato negli anni a venire.

La Lazio si prepara alla prossima stagione seguendo le indicazioni di Maurizio Sarri. L’ex tecnico, in passato al Napoli e alla Juventus, sta avendo modo di imporre giorno dopo giorno il suo credo calcistico. Dopo una prima stagione, a seguito di un cambio radicale dalla filosofia di Simone Inzaghi, l’allenatore di Figline può incrementare ancor di più il feeling con i suoi ragazzi. Molto spesso, infatti, ha ribadito quanto sia essenziale un intervallo di tempo importante per plasmare i suoi giocatori. “Tre anni”, questo si diceva ai tempi di Napoli, benché già dal primo avesse iniziato a conseguire eccellenti piazzamenti.

Ma la sua Lazio la vede diversa rispetto a quel Napoli contraddistinto dal palleggio perpetuo. E così, dopo un buon quinto posto, ci sono i presupposti per pensare ad un ulteriore passo in avanti in termini di coesione, intesa, gioco e risultati. Il calciomercato è un alleato importante per scolpire la rosa in base ai gusti calcistici del proprio comandante, ma non tutto và sempre per il verso giusto.

Lazio, salta l’acquisto e non solo: spunta l’ipotesi sanzione per il club

Come detto, le vie del calciomercato saranno infinite e anche d’aiuto ma spesso si rischiano brutte delusioni. La Lazio, nel tentativo di puntellare al meglio il gruppo di giocatori da mettere a disposizione di Sarri, aveva praticamente concluso l’operazione. Ma sembra esser saltato tutto in modo clamoroso.

E’ il caso del centravanti Muriqi, reduce da una discreta esperienza col Maiorca, al centro di un vero e proprio caso. L’attaccante del Kosovo aveva effettuato le visite con il Bruges (club del colpo prossimo eventuale colpo del Milan). Ma succede l’imponderabile. Secondo la società belga l’esito dei test riportati dal calciatore non sono stati sufficienti. Muriqi, però, tornando in Italia, effettua le visite e le supera. Ragion per cui, secondo il giornalista kosovaro Arlind Sadiku, c’è la possibilità che possa ritornare dal Bruges per concludere la trattativa. Ove mai si riufiutassero, il club di Lotito potrebbe appellarsi alla Fifa, con questa che multerebbe il Bruges.