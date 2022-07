“Abbiamo parlato, ora…”: Juve, l’annuncio fa tremare i tifosi

Dopo gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria, per i tifosi della Juve c’è stato un annuncio molto importante in sede di mercato.

La Juventus, dopo due quarti posti, vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. Il club bianconero, infatti, ha già centrato due colpi di altissima qualità, ovvero Paul Pogba ed Angel Di Maria. L’arrivo di questi due calciatori ha di fatto certificato la nuova strategia della ‘Vecchia Signora’: prendere campioni già fatti e non più giovani calciatori.

Oggi è stato un giorno importante proprio per Pogba e Di Maria, visto che il primo è stato ufficializzato mentre l’argentino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in bianconero: “Sono contentissimo di essere qui. E’ davvero meraviglioso entrare in questo grande club italiano. La mia testa è solo per la Juve. Voglio vincere il più possibile con questa squadra”.

Dopo Paul Pogba ed Angel di Maria, il mercato della Juventus sta continuando. La ‘Vecchia Signora’, infatti, sta cercando di prendere anche Nicolò Zaniolo dalla Roma, ma per farlo ha bisogno di cedere qualche giocatore ed il primo nome sulla lista è quello di Matthijs de Ligt. Proprio sul difensore olandese ci sono delle importanti novità.

Juve, l’annuncio di Salihamidzic su de Ligt: “Abbiamo parlato, ora vedremo cosa ne viene fuori”

L’ex Ajax, infatti, potrebbe essere il ‘sacrificato’ della ‘Vecchia Signora’ per ottenere la giusta liquidità da poi investire sul mercato. Il club in pole position per de Ligt è sicuramente il Bayern Monaco. Il club tedesco, di fatto, ha cominciato ufficialmente con la Juventus la trattativa per prendere il centrale, visto l’arrivo in giornata a Torino di Hasan Salihamidzic.

Proprio il direttore sportivo dei bavaresi ha rilasciato queste dichiarazioni alla stampa tedesca sulla trattativa per portare in Germania il giocatore della Juventus: “De Ligt? Abbiamo parlato, ora vediamo. Possibilità di vederlo con la maglia del Bayern Monaco? Vorrei dirlo, ma non posso. E’ sempre importante parlare, ora vediamo cosa ne viene fuori”.