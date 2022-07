“Ha accettato”: Juve, si sblocca una doppia operazione

La Juve non intende fermarsi e a breve piazzerà il terzo colpo in entrata dopo Pogba e Di Maria: accordo trovato, si attende l’annuncio.

Non soltanto Angel Di Maria e Paul Pogba. La Juventus si sta muovendo sul mercato al fine di eliminare le criticità emerse nell’ultima stagione (tra campionato e Champions League) e a breve proverà a portare a termine anche altre operazioni. Nella rosa bianconera, dopo il ritorno di Alvaro Morata all’Atletico Madrid, manca ad esempio un elemento in grado di dare il cambio a Dusan Vlahovic.

Il preferito è Marko Arnautovic, reduce dall’ottima stagione vissuta con la maglia del Bologna: per lui 15 gol e un assist in 34 apparizioni complessive. I felsinei, attraverso il neo responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, hanno annunciato di non avere alcuna intenzione di farlo partire. L’operazione, in ogni caso, resta possibile. L’austriaco infatti, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, gradirebbe molto trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri e a breve incontrerà la propria dirigenza per comunicare la decisione di andare via.

Riflettori puntati anche sul reparto difensivo, che a breve potrebbe perdere Matthijs De Ligt. L’olandese è finito nel mirino del Bayern Monaco che, fin qui, ha messo sul piatto 60 milioni cash più 10 di bonus. Una cifra inferiore rispetto a quella richiesta dalla Juventus (almeno 80) che intanto ha individuato in Kalidou Koulibaly, Gleison Bremer e Presnel Kimpembe sostituti ideali dell’olandese. In attesa di sviluppi, oggi c’è da registrare la svolta nella trattativa riguardante Andrea Cambiaso.

Juve, si sblocca la trattativa per Cambiaso: Dragusin al Genoa

Radu Dragusin ha sciolto le ultime riserve e, alla fine, ha deciso di accettare il trasferimento in Serie B al Genoa. Un passaggio fondamentale nel percorso che porterà l’esterno rossoblù, autore di una rete e 4 passaggi vincenti in 25 presenze in campionato, a vestire la maglia bianconera. Restano da limare soltanto alcuni dettagli burocratici ma ormai l’operazione, come confermato da goal.it, è da considerare chiusa sulla base di 4 milioni più appunto il cartellino del rumeno.

Per Allegri si tratta del terzo colpo in entrata: il terzino sinistro si unirà ai suoi nuovi compagni a stretto giro di posta. A fargli spazio, vista la mancanza di offerte concrete per Alex Sandro (legato al club fino al 2023), sarà con tutta probabilità Luca Pellegrini finito in questi giorni nel mirino di diverse squadre della Premier League.