“Vuole giocare in Italia!”: l’annuncio dell’agente infiamma i tifosi del Monza

Il Monza punta in alto e prepara l’offerta per il big europeo: la clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalle parole dell’agente.

Il Monza pensa in grande. La prossima stagione di Serie A si avvicina con grande velocità e, in questo mese che resta prima dell’inizio del campionato, il club neopromosso pensa alle prossime mosse da mettere a segno. Arriva anche l’offerta per il big europeo. Le ultime.

Il Monza e il suo patron Silvio Berlusconi pensano in grande per gli impegni da affrontare in Serie A. Con l’intuito di Adriano Galliani in ottica calciomercato, il club vuole cogliere tutte le opportunità che si stanno man mano presentando.

L’ultima, in ordine cronologico, riguarda un big a livello europeo. Si tratta di Luis Suarez. L’attaccante non ha rinnovato con l’Atletico Madrid ed è perciò rimasto svincolato. Il club neopromosso, allora, vorrebbe approfittare del parametro zero e gli avrebbe fatto recapitare un’offerta per l’ingaggio in via ufficiale. Ecco quanto ha rivelato lo stesso agente di Suarez.

Calciomercato Monza, Galliani pensa sempre più in grande: recapitata un’offerta da 4 milioni a Luis Suarez

A parlare del futuro di Luis Suarez, ancora svincolato e sul mercato, questa volta è stato il suo stesso agente Marco Kirdemir. Sull’attaccante ci sarebbe l’interesse del Fenerbahce, che gli avrebbe fatto recapitare una ricca offerta, già rifiutata però dal giocatore. A questo punto sarebbe rispuntato l’interesse per lui anche della Serie A (campionato in cui vorrebbe tra l’altro giocare). Non c’è, in questo senso, più solamente l’interesse del Milan.

Come riferito dall’agente del giocatore ad ‘AS’, infatti: “Porto offerte a Suarez e dunque sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una è del Monza, da 4 milioni di euro. Poiché il valore della sua immagine è elevato, stipulerebbe un accordo sui diritti e il suo stipendio aumenterebbe”.