Bologna, brutta notizia per Mihajlovic: tifosi spiazzati, cosa sta succedendo

Il Bologna sta per concretizzare la seconda cessione dopo quella di Hickey, finito al Brentford: la fumata bianca è all’orizzonte.

È un cantiere aperto il Bologna. Il neo responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, da ormai qualche giorno, si è attivato al fine di allestire una squadra competitiva capace di veleggiare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Una campagna di rafforzamento della rosa, però, che passerà attraverso le cessioni pesanti di alcuni big rossoblù.

Il primo ad andare via è stato Aaron Hickey, divenuto di recente un nuovo giocatore del Brentford. Gli inglesi hanno messo sul piatto 22 milioni cash, ottenendo il via libera da parte dei felsinei che a breve rischiano di perdere anche Matias Svanberg. Lo svedese, legato al club fino al 2023, nell’ultima stagione ha totalizzato 3 gol ed altrettanti assist in 37 apparizioni complessive. Numeri che gli hanno consentito di finire nel mirino del Manchester City.

Il suo futuro, però, non sarà in Inghilterra bensì in Germania: a farsi avanti in maniera concreta per lui, infatti, è stato il Wolfsburg intenzionato a chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. I contatti, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, proseguiranno a stretto giro di posta e non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare già entro la fine della settimana.

Bologna, ciao Svanberg: può finire al Wolfsburg

I tedeschi (finiti al dodicesimo posto nell’ultima edizione della Bundesliga) hanno messo sul piatto 8 milioni più 2 di bonus legati a determinati obiettivi. Per Svanberg, invece, è pronto un contratto fino al 2027. L’operazione, come detto, appare molto vicina alla conclusione e fornirà ai rossoblù le risorse necessarie per agire in maniera concreta sul mercato.

Il nome preferito di Sartori è Josip Ilicic escluso, come confermato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dal prossimo progetto tecnico dell’Atalanta. Il colpo è possibile tuttavia servirà pazienza. Difficile, infine, dire al momento cosa accadrà a Marko Arnautovic. L’austriaco è molto attratto dalla possibilità di trasferirsi alla Juventus in qualità di vice-Vlahovic ma per il Bologna resta incedibile.