Fuga dal Cagliari, adesso è realtà: l’accordo è totale

Il Cagliari nelle prossime ore perfezionerà un’altra cessione pesante: il big è pronto a lasciare l’isola, le cifre del colpo.

La delusione legata alla retrocessione in Serie B, ormai, è alle spalle. Il Cagliari, infatti, da ormai diversi giorni si è concentrato sul mercato con l’obiettivo di allestire una squadra capace di conquistare subito la promozione. Dalla Sampdoria, ad esempio, potrebbe arrivare Valerio Verre (proposto Marko Rog in cambio) mentre al direttore sportivo Stefano Capozzucca piace molto Christian Kouamé, reduce dalla positiva esperienza vissuta in Belgio all’Anderlecht.

L’ivoriano, rientrato alla Fiorentina, non rientra nei piani del tecnico viola Vincenzo Italiano e a breve dovrà cercare una nuova destinazione. Diverse le squadre interessate a lui tra cui proprio i rossoblù, che da ormai diversi giorni hanno iniziato a lavorare al fine di individuare un elemento in grado di raccogliere il testimone lasciato da Joao Pedro.

Il capitano infatti, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, a breve si trasferirà in Turchia. Ad accoglierlo non sarà il Galatasaray, bensì il Fenerbahce. Battuta pure la concorrenza del Torino, che lo aveva messo nel mirino per sostituire Andrea Belotti. L’accordo tra i club è stato trovato nella giornata odierna, sulla base di 6 milioni.

Cagliari, ciao Joao Pedro: l’italo-brasiliano si trasferisce al Fenerbahce

L’attaccante (autore di 13 gol e 4 assist nell’ultimo campionato in A) a breve effettuerà le visite mediche di rito ed in seguito apporrà la propria firma sul contratto triennale messo sul piatto dai gialloblù. L’intesa, come detta, è totale ed ormai si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte delle società. Prosegue quindi, in casa Cagliari, la diaspora dei big.

Razvan Marin, ad esempio, è stato acquistato dall’Empoli mentre a Charalampos Lykogiannis (finito al Bologna) e Keita Balde (piace al Paok Salonicco) non sono stati rinnovati i contratti in scadenza. Via pure Raoul Bellanova ceduto all’Inter ed Alessio Cragno, che nella prossima stagione difenderà i pali del Monza neopromosso. Leonardo Pavoletti invece, salvo sorprese, è destinato a restare.