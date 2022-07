“Può scattare”: Inter, l’offerta è pronta, ma può cambiare tutto

In casa Inter Marotta ha l’arduo compito di completare la rosa di Inzaghi e allo stesso tempo garantire un mercato in attivo per il club.

L’Inter di Simone Inzaghi è senza dubbio una delle squadre più attive di questa fase di calciomercato. Il club nerazzurro ha effettuato diversi colpi in entrata e vuole regalare al tecnico nerazzurro una rosa da scudetto. Il vero colpo finora è stato Romelu Lukaku con il belga che è tornato nella squadra che lo ha reso davvero grande.

Il mercato dell’Inter dovrà avere un particolare occhio al bilancio e Marotta ha più volte confermato di dover chiudere in attivo. La società lavora con questo obiettivo, ma le difficoltà non sono affatto poche. Giocatori come Skriniar e Pinamonti potrebbero garantire al club corpose plusvalenze, ma al momento le trattative stentano a decollare.

L’Inter ha invece come principale obiettivo in entrata il brasiliano Gleison Bremer. Il difensore del Torino è la priorità del club nerazzurro ma sono ormai settimane che si cerca un accordo. Su Bremer c’è l’interesse di diversi club italiani ed europei e la squadra nerazzurra vuole assolutamente anticipare la concorrenza.

Inter, pronto il piano per arrivare a Bremer. Attenzione alla Juve

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’Inter ha deciso di sbloccare questa trattativa ed evitare brutte sorprese. La società milanese vuole acquistare Bremer anche prima della cessione di Skriniar ed è pronta ad uno importante scatto in quest’ottica. Marotta è pronto ad offrire 30 milioni di euro più il cartellino del giovane talento della Primavera nerazzurra Casadei, da tempo nelle grazie della società granata.

Attenzione però alla Juventus. Il club bianconero potrebbe presto cedere De Ligt ed avrebbe cosi gli introiti necessari per piazzare l’affondo sul giocatore e sfidare i nerazzurri. L’Inter vuole chiudere, ma attenzione ai bianconeri.