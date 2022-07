Napoli, affare a sorpresa: stavolta è Spalletti a esultare

Il calciomercato del Napoli è in fermento. Il club azzurro, dopo le cessioni, lavora a diversi elementi come colpi in entrata.

Il Napoli di Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis sta vivendo uno dei momenti più importanti degli ultimi anni. Diversi giocatori hanno lasciato il club azzurro, autentiche bandiere che hanno fatto la storia del club. Da Ospina fino all’ex capitano Lorenzo Insigne e nelle ultime ore ha salutato anche Kalidou Koulibaly. Il giocatore, in scadenza di contratto, si è accasato al Chelsea con i due club che hanno raggiunto un accordo per circa 40 milioni di euro.

In casa azzurra tiene banco il rebus riguardo il portiere. Dopo l’addio di Ospina il club sta lavorando ad un nome per affiancare Alex Meret, sempre più vicino al rinnovo (ormai imminente). Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi e spunta una pista piuttosto intrigante.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe fatto un’importante accelerata per l’esperto portiere costaricano Keylor Navas. Giocatore di grande affidabilità ed esperienza, Navas non è nei programmi del nuovo tecnico e l’addio appare imminente. Nessun problema anche per il grande ingaggio che percepisce l’atleta visto che il PSG pagherebbe la maggior parte dello stipendio.

Napoli, sarà Navas ad affiancare Meret?

Keylor Navas percepisce ben 7 milioni di euro annui e secondo il Corriere i francesi pagherebbero più della metà dell’ingaggio del giocatore. Navas è stato protagonista di un eterno dualismo con Donnarumma, ma ora la società ha deciso di puntare solo sul calciatore italiano.

Le parti sono al lavoro per trovare un accordo e si lavora sulla formula del trasferimento. Come piano B c’è lo spagnolo Kepa del Chelsea ed anche in questo caso gli inglesi pagherebbero la maggior parte dello stipendio del giocatore.