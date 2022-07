Calciomercato Verona, il colpo in attacco è ufficiale: annuncio del club

Il Verona continua a potenziare il proprio reparto offensivo: ufficiale l’arrivo di un’altra punta, sorride il tecnico Cioffi.

Inizia a prendere forma il nuovo Verona di Gabriele Cioffi. Il club, reduce dal nono posto conquistato nell’ultima stagione, da ormai qualche giorno ha iniziato a muoversi al fine di consegnare al tecnico (ingaggiato al posto di Igor Tudor) una squadra competitiva in grado di continuare a macinare numeri record in attacco.

Fin qui, alla corte gialloblù, sono arrivati Roberto Piccoli e Milan Djuric. Il primo non è riuscito a brillare con la maglia del Genoa (appena 5 presenze e tante gare saltate per infortunio). Il secondo, invece, ha rivestito un ruolo fondamentale nella cavalcata che ha permesso alla Salernitana di ottenere la salvezza (5 gol ed altrettanti assist in 33 apparizioni). Nella giornata odierna è stato poi annunciato l’acquisto di Thomas Henry.

Il belga è reduce dalla positiva esperienza vissuta a Venezia (9 centri e 3 passaggi vincenti). Un bottino rivelatosi non sufficiente per salvare gli arancioneroverdi ma che gli consentirà comunque di poter giocare ancora in Serie A. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 5 milioni a cui si aggiungerà il 40% della futura rivendita (cessione a titolo definitivo), con la punta che ha firmato un contratto fino al 2026.

Verona, ecco Henry: Simeone verso la cessione

L’operazione, come detto, è stata ufficializzata dagli scaligeri attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale online. Per lui, nei giorni scorsi, si era fatto avanti anche il Middlesbrough (militante in Championship) ma alla fine ha prevalso la sua volontà di restare in Italia. Henry andrà a rimpolpare un reparto offensivo piuttosto affollato considerando pure la presenza di Gianluca Caprari e Giovanni Simeone.

L’acquisto del belga sembra quindi rappresentare il preludio all’addio dell’argentino, finito nel mirino del Napoli che a breve cederà Andrea Petagna al Monza. Gli azzurri, fin qui, hanno proposto un prestito oneroso da 2 milioni con l’obbligo di riscatto fissato a 15. Poco per il Verona, che ha deciso di prendere tempo in attesa di ricevere dal Siviglia e dal Valencia (le due squadre che hanno chiesto informazioni) proposte più allettanti dal punto di vista economico. Intanto, Cioffi si gode l’arrivo di Henry.