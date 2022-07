“Fatico a pensarlo…”: Calciomercato Juve, per Allegri annuncio chiarissimo

La Juve si muove sul mercato come richiesto da Allegri per tornare a vincere: a questo proposito l’annuncio sull’attaccante è chiarissimo.

La Juventus pensa ad altri rinforzi da portare in squadra per la prossima stagione che si avvicina. Il primo obiettivo è quello di tornare a vincere e, a questo proposito, l’annuncio sull’attaccante non lascia dubbi.

Massimiliano Allegri vuole avere a sua disposizione una squadra quanto più competitiva possibile. Sono già arrivati, per questo motivo, i rinforzi di Angel Di Maria e Paul Pogba, ma la Juventus non intende fermarsi.

In questo senso e in ottica calciomercato, il club starebbe fortemente pensando di riportare in squadra Alvaro Morata. L’attaccante ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione, soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic. Nonostante ciò, però, la Juventus non l’ha riscattato dall’Atletico Madrid (con cui lo spagnolo ha rinnovato il proprio contratto) per 35 milioni di euro. Un mancato riscatto che non andrebbe a compromettere il ritorno in bianconero. C’è l’annuncio.

Calciomercato Juve, quello di Morata potrebbe essere stato solamente un arrivederci: il punto della situazione sull’attaccante

A parlare di Alvaro Morata e del suo futuro, forse legato ancora alla Juventus, è stato stavolta Massimo Marianella negli studi di ‘Sky Sport’: “Morata è un uomo di Allegri, gli garantisce tanto lavoro. È una star umile del calcio europeo e mondiale, fa il lavoro sporco che alla Juventus aveva fatto Mandzukic”.

“Può giocare sull’esterno – ha proseguito Marianella – può essere l’alternativa a Vlahovic. Tatticamente è duttile. Poi conosce l’ambiente, va d’accordo con Allegri: fatico a pensarlo. Che Morata non vestirà la maglia della Juve l’anno prossimo“. Un annuncio, il suo, che non lascia dubbi. Sarà adesso solamente il mercato a parlare e a dire la sua. Per il momento i tifosi bianconeri attendono.