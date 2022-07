Calciomercato Torino, la svolta per calmare Juric è Bremer

Il Torino lavora al mercato in entrata. Il club granata ha bisogno di sbloccare rinforzi dopo l’ultima amichevole contro l’Eintracht.

La situazione in casa Torino è sempre più complicata. Il club granata ha perso alcune pedine fondamentali della rosa e al momento ha importanti lacune anche nell’undici titolare. Il tecnico Juric è infuriato ed a breve potrebbe partire anche Gleison Bremer, difensore tra i migliori nell’ultima Serie A.

Il centrale brasiliano è nel mirino dell’Inter e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la buona riuscita dell’affare. Il Torino attende ed anche il tecnico granata studia con attenzione le prossime mosse della società granata. Secondo quanto riporta La Stampa il Torino inizierà il suo mercato dopo la cessione del suo gioiello.

Il direttore sportivo Vagnati è al lavoro già per il mercato in entrata e finora non è arrivato nessun giocatore di qualità per l’undici titolare. Sono partiti Mandragora, Pobega, Brekalo e Belotti e presto partirà Bremer, di conseguenza servono importanti innesti per mantenere una rosa competitiva per il prossimo anno.

Torino, si lavora ad un triplo colpo

Secondo quanto riporta il quotidiano l’obiettivo della dirigenza è rinforzare difesa e centrocampo. Per il reparto difensivo piace Solet del Salisburgo mentre a centrocampo si lavora per chiudere definitivamente i colpi Maggiore e Praet, nell’ultima stagione a Torino ma rientrato a Leicester.

Mancano giorni ed il mercato granata appare pronto a sbloccarsi. La società vuole accontentare il tecnico ed i tifosi ed evitare un importante malcontento da parte di Juric. Negli ultimi giorni il Toro ha perso in amichevole 3 a 1 contro l’Eintracht Francoforte, un’ulteriore prova per la società che c’è bisogno di rinforzi.