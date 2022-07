Calciomercato Inter, a breve l’ufficialità: Zhang e Marotta cambiano tutto

Le ultime manovre di mercato hanno spiazzato l’Inter e la sua dirigenza. Ora il club nerazzurro è pronto a cambiare totalmente rotta.

L’Inter di Simone Inzaghi è stata finora una delle squadre protagoniste sul mercato. La dirigenza nerazzurra ha rafforzato la rosa con diversi innesti e soprattutto con il ritorno del centravanti belga Romelu Lukaku. Il giocatore fu ceduto al Chelsea per oltre 100 milioni, circa dodici mesi fa, ed ha fatto il suo ritorno in prestito a Milano.

Le ultime ore non sono però state molto felici per l’Inter e i suoi tifosi. In poche ore la società è uscita sconfitta nelle trattative per Gleison Bremer e Paulo Dybala, giocatori inseguiti oramai da diversi mesi. In particolare il centrale granata era l’obiettivo prioritario, ma alla fine a spuntarla è stata la Juventus, lesta a sfruttare subito il tesoretto della cessione di De Ligt.

La società nerazzurra, visto l’addio a Bremer, deve adesso totalmente cambiare le proprie priorità e valutare le opzioni future. I colleghi di Sky Sport hanno annunciato poco fa un importante cambio di rotta per il mercato nerazzurro.

Inter, Skriniar destinato a restare

Dopo diverse settimane in cui si è discusso del possibile addio, ora è cambiato tutto. Milan Skriniar è destinato a restare all’Inter. O meglio, l’Inter considera incedibile il giocatore dopo l’affare saltato per Bremer e lo slovacco potrebbe partire solo in caso di una mega offerta. Il Psg è fermo però a 50 milioni di euro più bonus, cifra molto distante dalle richieste della dirigenza milanese.

Skriniar ha un anno di contratto, così come Stefan De Vrij, ed ora la dirigeza deve lavorare ai loro rinnovi. L’ufficialità di Bremer alla Juventus è ormai imminente e ora i nerazzurri, usciti sconfitti da questa eterna sfida di mercato, sono pronti a coccolare i propri gioielli.