Juventus, Allegri nei guai: l’ufficialità dell’ultim’ora spiazza tutti

La Juventus esulta per l’acquisto di Bremer ma nella giornata odierna Allegri ha ricevuto una notizia inattesa: cosa è accaduto.

Euforia ai massimi livelli in casa Juventus, dopo l’ingaggio di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, atterrato ieri sera all’aeroporto di Torino, nella giornata odierna si sottoporrà alle visite mediche di rito presso il J-Medical. In seguito, apporrà sulla propria firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 2027 a 4 milioni netti all’anno più uno di bonus.

Un colpo fortemente voluto dal club, costato complessivamente 50 milioni. L’ex Torino andrà a raccogliere il testimone lasciato da Matthijs De Ligt (passato al Bayern Monaco) e giovedì partirà insieme ai nuovi compagni alla volta degli Stati Uniti, nell’ambito della tournée che consentirà alla squadra di affrontare il Deportivo Guadalajara, il Barcellona ed il Real Madrid.

Chi invece non prenderà parte al tour, a sorpresa, è Adrien Rabiot. Il francese, più volte accostato nei giorni scorsi alla Premier League, rimarrà infatti in Italia. A confermarlo è stato proprio l’ex Paris Saint Germain, attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram. Una notizia giunta all’improvviso, che obbligherà il tecnico Massimiliano Allegri a rivedere i propri piani.

Juventus, niente tournée negli Stati Uniti per Rabiot: svelato il motivo

Rabiot, sul social network, ha fatto sapere che la decisione (concordata con la società) è stata dettata da “ragioni personali” e che approfitterà della mancata partenza per “terminare la mia preparazione fisica”. Qualsiasi altra motivazione tra cui ad esempio una possibile cessione all’estero, secondo il giornalista di ‘Goal’ Romeo Agresti, è da considerare priva di fondamento.

L’assenza del centrocampista consentirà a Nicolò Rovella, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli di ottenere più spazio nelle prossime amichevoli. Il loro futuro è ancora tutto da scrivere ma per quanto riguarda l’ex Cremonese il momento delle scelte sta per arrivare. La Lazio, ad esempio, resta alla finestra e a breve il suo agente tornerà alla carica per ridiscutere il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023). Allegri riflette. Intanto Rabiot resta a Torino.