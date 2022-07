Calciomercato Salernitana, tifosi al settimo cielo: colpo da urlo in attacco

La Salernitana spinge per regalare al tecnico Nicola un attaccante di livello: l’obiettivo è stato individuato, trattativa possibile.

La Salernitana, nei giorni scorsi, ha piazzato i primi colpi di mercato regalando a Davide Nicola rinforzi in tutti i reparti: in difesa, ad esempio, è arrivato Matteo Lovato mentre a rendere più centrocampo ci penserà Junior Sambia. In attacco, invece, la scelta è ricaduta su Diego Valencia ed Eik Botheim tuttavia il club non ha intenzione di fermarsi qua.

Il reparto offensivo dopo gli addii di Milan Djuric, Simone Verdi e Federico Bonazzoli ha infatti bisogno di ulteriori innesti. Il mirino è stato quindi puntato su Krzysztof Piatek, rientrato all’Hertha Berlino dopo l’esperienza agrodolce vissuta alla Fiorentina. L’impatto a Firenze, inizialmente, era stato buono. Poi, però, il suo rendimento è calato al punto da farlo scivolare spesso in panchina.

Per lui, in totale, 6 gol in 18 apparizioni complessive con la maglia viola. Troppo poco, per convincere il club ad acquistarlo a titolo definitivo. Ora il suo futuro resta tutto da scrivere, visto che i tedeschi non sembrano avere intenzione di puntare ancora su di lui. Un’opportunità di mercato che ingolosisce la Salernitana.

Salernitana, occhi puntati su Piatek: le parole di Nicola

Il tecnico granata, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, ha commentato l’operazione. “È uno che attacca la profondità con facilità, un giocatore che si troverebbe bene e che qui può trovare la giusta continuità. È un giocatore interessante come ce ne sono anche altri”. Ora starà al direttore sportivo Morgan De Sanctis riuscire ad elaborare l’offerta giusta da presentare all’Hertha.

Nei riflettori è finito anche Filip Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo ed ancora alla ricerca di una nuova squadra. Un profilo, quello del serbo, che piace molto a Nicola. “È un giocatore che mi piace molto e speriamo di trovare l’accordo. Spero che possa arrivare”. Sempre in piedi, infine, l’opzione Boulaye Dia del Villarreal.