Mercato Sampdoria, dopo Pjaca arriva il nuovo attaccante

Il mercato della Sampdoria potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Prima parte di mercato in ombra e priva di trattative reali e concrete. L’affare Pjaca potrebbe dare il via libera alle nuove strategie blucerchiate

Pjaca più un altro attaccante: potrebbe essere questa la nuova strategia del mercato della Sampdoria in vista delle prossime settimane. Giampaolo, dopo l’arrivo dell’attaccante croato, potrebbe puntare l’indice su un nuovo centravanti che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Caputo.

Il club blucerchiato starebbe valutando attentamente la doppia pista che porterebbe ai nomi di Barrow del Bologna e Okereke del Venezia. L’attaccante rossoblù ha una valutazione di circa 13 milioni di euro.

Il centravanti dei lagunari, potrebbe vestire la maglia della Sampdoria per una cifra complessiva tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Okereke potrebbe agire sia da centravanti come prima alternativa a Caputo, sia come esterno offensivo in caso di 4-3-3 o 4-4-2.

Mercato Sampdoria, in difesa spunta il nome di Rugani

Okereke o Barrow in attacco, ma occhio anche alla fase difensiva. Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Rugani, in uscita dalla Juventus e pedina ideale per completare la retroguardia blucerchiata in vista della prossima stagione. Il giocatore potrebbe vestire blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nodo e difficoltà della trattativa legate all’ingaggio.

Per quel che riguarda il centrocampo, dopo la cessione di Thorsby, la Sampdoria potrebbe accelerare le operazioni per un centrocampista abile in fase difensiva, ma perfetto anche in fase d’inserimento e nell’attaccare gli spazi. Non trovano riscontri le notizie sul ritorno di Saponara e sul possibile affondo su Aramu del Venezia.