“É preoccupante”: mercato Milan, scatta l’allarme per l’affare dell’estate

Milan, sale la preoccupazione per la chiusura dell’affare De Ketelaere del Bruges: c’è distanza tra i club, allarme in diretta.

Il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere in leggero ritardo sul mercato estivo in entrata. I colpi messi a segno fino ad ora non hanno entusiasmato la piazza così come fatto da Inter e Juventus.

La lista dei desideri della formazione rossonera di Stefano Pioli è lunga e ricca di giocatori talentuosi, ma è necessario un grosso sforzo per portarli in Lombardia. Le ambizioni del club sono alte vista la vittoria del tricolore nell’ultima stagione di Serie A, ma al momento i tifosi sono ancora in attesa della chiusura dell’affare relativo a Charles De Ketelaere del Club Bruges.

Mercato Milan, allarme per l’affare De Ketelaere

A tal proposito, ai microfoni di ‘TV Play’, è intervenuto Luca Bianchin, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ vicino alle vicende del club rossonero. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta: “E’ preoccupante per il Milan il grigio creatosi. C’è stato un contatto tra le parti, ma entrambi i club restano sulle loro posizioni. Nei prossimi giorni capiremo se c’è la classica schermaglia o se possa esserci un cambio di strategia ed un piano B”.

Poi prosegue: “C’è una distanza tra i due club che va tra i 3 ed i 5 milioni di euro. Il Milan, però, ha già mostrato di aver vinto uno scudetto così, puntando sui propri principi. Io penso che tra lunedì e martedì possano arrivare delle novità”.