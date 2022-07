Calciomercato Juventus, Lotito ti soffia il calciatore: contatti in corso

Dopo gli arrivi in sede di calciomercato di Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus rischia di essere beffata da Lotito.

Dopo i risultati deludenti ottenuti negli ultimi due anni , la ‘Vecchia Signora’ deve tornare assolutamente ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. A confermarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri: “Dopo che non abbiamo vinto neanche un trofeo l’anno scorso, e questo non accadeva da dieci anni, abbiamo il dovere di vincere il campionato”.

Parole nette quelle dette dal tecnico toscano in una conferenza stampa statunitense, dove i bianconeri sono in tournée. Anche il calciomercato fatto fino a questo momento segna la volontà della Juventus di tornare ad essere la regina della nostra Serie A. Gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Bremer (arrivato dal Toro per ben 50 milioni di euro), di fatto, sono stati messaggi chiari da parte della ‘Vecchia Signora’ ai propri avversari.

Tuttavia la Juventus non si vuole fermare qui, visto che sta cercando anche un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. I bianconeri stanno pensando essenzialmente a due possibilità: il ritorno di Alvaro Morata e l’ingaggio dal Bologna di Arnautovic. I bianconeri, inoltre, stanno cercando di prendere anche un terzino sinistro, ma su questo fronte bisogna battere la concorrenza di Claudio Lotito.

Calciomercato Juventus, la Lazio di Lotito è su Udogie dell’Udinese

Secondo quanto riportato dal portale ‘Laziosiamonoi.it’, infatti, la Lazio può soffiare Destiny Udogie dell’Udinese alla Juventus. Lotito sta spingendo nelle ultime ore, considerando la richiesta da parte di Maurizio Sarri di fare uno sforzo economico per acquisire le prestazioni del giovane calciatore (classe 2002).

La trattativa tra le due società è stata cominciata ma è molto difficile, considerando che l’Udinese, storica bottega cara del nostro calcio, vuole ben 20 milioni di euro per far andare via Udogie. La Juventus per prendere il terzino sinistro, quindi, dovrà certamente dare un’importante accelerata prima che la Lazio, o un club di Premier, possa beffarla.