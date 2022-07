Rinnovo Fagioli, cosa sta succedendo con la Juventus: le novità

Il rinnovo di Fagioli resta una delle priorità della Juventus in vista delle prossime settimane. Il giovane centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2023, incontrerà la società bianconera per decretare la definitiva fumata bianca sul nuovo matrimonio

Il futuro di Fagioli sarà ancora alla Juventus. Il club bianconero incontrerà l’entourage del giocatore già nel corso dei prossimi giorni per avvicinarsi a piccoli passi alla definitiva fumata bianca della trattativa. Come riportato da “Goal.com”, le parti sarebbe ormai vicinissime all’accordo.

La Juventus proporrà un nuovo contratto con adeguamento dell’ingaggio al giocatore, anche se non è escluso che il giovane centrocampista, dopo la tournèe americana, possa lasciare Torino con la formula del prestito per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in Serie A che gli consenta di recitare un ruolo da titolare e protagonista.

Il rinnovo di Fagioli arriverà a prescindere dal suo futuro. L’entourage del giocatore, però, vorrà vederci chiaro, sia in chiave presente, sia in vista del prossimo futuro. Non è escluso che il giocatore possa restare alla Juventus in caso di tripla cessione di Rovella, Arthur e Ramsey.

Rinnovo Fagioli, cresce l’ottimismo: Allegri lo tratterà alla Juventus

Rinnovo e conferma in bianconero fin da subito. Allegri potrebbe decidere di arricchire il centrocampo bianconero con l’entusiasmo e la personalità dell’ex centrocampista della Cremonese. Fagioli, dal canto suo, potrebbe ritagliarsi il suo spazio alla Juventus, soprattutto nel ruolo di regista o vice mezz’ala destra o sinistra.

La tournèe americana, da questo punto di vista, chiarirà in maniera definitiva le idee ad Allegri. Il tecnico della Juventus valuterà se Fagioli potrà far parte fin da subito della rosa bianconera. Cresce l’ottimismo per la firma sul nuovo contratto, cresce l’ottimismo per la conferma alla Juve per l’imminente inizio di stagione.