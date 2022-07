“Meglio di Vlahovic”: la rivelazione scatena i tifosi. Frecciata al top della Juve

Rivelazione all’improvviso durante il podcast: Boniek senza peli sulla lingua. Frecciata per Dusan Vlahovic?

La Roma di Josè Mourinho ha da pochissimo abbracciato Paulo Dybala. L’ex Juventus si è trasferito ufficialmente al club giallorosso dopo un lungo corteggiamento, mettendo la parola ‘fine’ a quella che sembrava essere la telenovela dell’estate.

Niente da fare per l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Dybala è della Roma a tutti gli effetti e per le due contendenti sarà considerato solamente un colpo sfumato. I tifosi giallorossi gioiscono per l’arrivo dell’argentino, ma l’ex Juve non è l’unico gioiello in casa Roma.

Roma, Boniek esalta Zaniolo e fa il paragone con Vlahovic

Oltre a Dybala c’è un Nicolò Zaniolo pronto a prendersi Roma. Il calciatore, dopo una stagione giocata al di sotto delle aspettative, è chiamato al riscatto. A tal proposito è intervenuto Zbigniew Boniek, vicepresidente della UEFA, ai microfoni del podcast ‘Il Diabolico e il Divino’.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Quella di Zaniolo è una situazione strana. Ha ancora due anni di contratto, è giovane. Nicolò si sta ritrovando dopo gli infortuni gravi, ha un potenziale incredibile. Il suo ruolo? Se oggi lo chiedi alle persone ognuno ti risponderà diversamente. Per me è un numero 9 classico, è uno che protegge palla, che ha fisicità, che si gira bene e bravo anche di testa. Quando vedo Vlahovic penso sempre che Zaniolo potrebbe fare anche meglio di lui, ha grande forza fisica. Nicolò è un calciatore davvero forte”.