Calciomercato Salernitana, Iervolino fa sul serio: che sgarbo al Napoli

La Salernitana vuole continuare a stupire. Iervolino, infatti, è pronto a fare uno sgarbo al Napoli in sede di calciomercato.

Dopo aver ottenuto una salvezza storica, la Salernitana di Nicola è al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. Nel frattempo, il presidente Iervolino sta cercando di piazzare alcuni colpi con l’intento di far sognare ancora di più i tifosi granata. La zona di campo più ‘calda’ in ottima mercato è sicuramente quella offensiva.

Il patron campano, infatti, è all’opera per prendere almeno un paio di attaccanti. I nomi accostati alla Salernitana sono importanti, visto che in queste ore si sta parlando sia di Pinamonti che di Piatek. I granata si sono mossi in giornata per l’italiano e, come riportato da ‘Sky Sport’, avrebbero già trovato l’accordo con l‘Inter, anche se manca ancora il consenso del calciatore.

Per quanto riguarda Piatek, invece, l’attaccante, tornato all’Hertha Berlino dal prestito della Fiorentina, ha dato il suo ok al trasferimento in Campania, tuttavia ancora non è stata raggiunta l’intesa sull’ingaggio. Ma in queste ore è stata riportata un’altra notizia che riguarda anche i tifosi del Napoli.

Calciomercato Salernitana, Iervolino prova a prendere Dries Mertens

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, la Salernitana sta insistendo per Dries Mertens. Al belga, il quale ha appena divorziato dal Napoli, il presidente Iervolino ha offerto ben 3 milioni di euro per un anno, più un’opzione per il secondo. Il sogno del patron è quello di formare un attacco con l’ex azzurro insieme o a Piatek o a Pinamonti, più Ribery e Bonazzoli.

Mertens, dal canto suo, ha preso tempo. Il calciatore, infatti, sta aspettando offerte da altre squadre, soprattutto quella della Lazio di Maurizio Sarri, il quale l’ha chiamato più volte per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. La priorità dell’attaccante è sicuramente quella di giocare con una certa continuità in un campionato competitivo.