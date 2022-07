Juventus, tutto confermato: pessima notizia dagli USA, tifosi in allarme

La Juventus è stata svegliata oggi da una brutta notizia: la conferma è arrivata, suona l’allarme in vista della sfida con il Barcellona.

Dopo il successo ottenuto ai danni del Chivas, la Juventus è tornata subito al lavoro in vista della seconda delle tre amichevoli in programma sul suolo statunitense. I bianconeri nella giornata di martedì (in Italia saranno le ore 2.30 di mercoledì) sfideranno il Barcellona e nell’occasione il tecnico Massimiliano Allegri continuerà a fare ricorso all’intera rosa. Soltanto un giocatore, al momento, è da considerare in bilico.

Si tratta di Paul Pogba, che ieri ha terminato la seduta di allenamento prima del previsto a causa di un problema fisico. Il francese, in particolare, è uscito zoppicando dal campo sorretto da due componenti dello staff tecnico per colpa di fastidio al ginocchio destro. Le sue condizioni non preoccupano molto l’ambiente: secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave tuttavia per avere il quadro completo sarà necessario attendere l’esito dei prossimi controlli.

Il centrocampista, a causa dell’inconveniente, ha svolto un programma differenziato tra palestra e piscina, spiegando ai tifosi presenti al centro sportivo della Loyola Marymouth University di stare bene. Rassicurazioni in attesa del responso ufficiale da parte dei medici, che oggi provvederanno ad approfondire l’entità del suo problema fisico in modo tale da capire se potrà essere a disposizione per l’impegno con i blaugrana. Ulteriori sviluppi sono quindi attesi a breve.

Juventus, Pogba out: a rischio la sua presenza contro il Barcellona

Pogba, dal canto suo, vorrebbe esserci ma ormai conosce bene il proprio corpo e non forzerà i tempi. Un pensiero condiviso dalla Juventus, che gli concederà tutto il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare possibili ricadute. Nell’ultima stagione vissuta con la maglia del Manchester United, il calciatore ha saltato 18 partite in totale tra Premier League, Champions League e Fa Cup.

Tante. Ecco perché il club farà di tutto per non rischiarlo. La sua convocazione, come detto, verrà valutata oggi mentre è già certa la presenza di Nicolò Fagioli, assente alla seduta di ieri a causa di una botta. Nella gara contro i blaugrana l’ex Cremonese ci sarà: una nuova opportunità per mettersi in mostra, in attesa di discutere del rinnovo del contratto. Pogba, intanto, attende.