Juventus, un altro addio in difesa: sostituto a sorpresa per Allegri

La Juventus valuta se effettuare un’altra cessione in difesa dopo quella di De Ligt: il nome dell’eventuale sostituto è stato individuato.

Le complicazioni legate all’infortunio di Paul Pogba preoccupano la Juventus che, nelle prossime ore, valuterà se regalare a Massimiliano Allegri un’altra mezzala oppure restare così e dare fiducia ad Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli (il cui futuro resta tutto da scrivere). Il club, di certo, a breve agirà con l’obiettivo di potenziare sia il reparto offensivo che quello difensivo.

In avanti, in particolare, serve un giocatore in grado di far rifiatare quando necessario Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero ha chiesto di poter riavere a disposizione Alvaro Morata tuttavia la dirigenza, da ormai diversi giorni, ha iniziato a sondare diverse altre piste. Una di queste, ad esempio, conduce a Marko Arnautovic dichiarato fin qui incedibile dal Bologna. Le cose, però, potrebbero cambiare a breve visto che i felsinei sono ad un passo da Lorenzo Lucca.

Occhio, inoltre, a Luis Muriel legato all’Atalanta fino al 2023. In difesa, invece, resta in piedi l’opzione Nikola Milenkovic (al quale la Fiorentina ha proposto il rinnovo del contratto fino al 2024) mentre non è da escludere l’ingaggio di un nuovo terzino sinistro. Prima di procedere, però, sarà necessario cedere Alex Sandro. L’operazione risulta tutt’altro che facile, per diversi motivi, ma intanto il club ha messo nel mirino David Raum.

Juventus, se parte Alex Sandro ecco Raum

Il brasiliano ha disputato una stagione complicata (appena 2 assist in 28 apparizioni in campionato) e anche nella recente amichevole contro il Barcellona è stato tra i peggiori in campo. Il suo contratto scade il prossimo anno e la società non sembra intenzionata a raggiungere un altro accordo. Ecco perché la Juventus proverà a farlo partire già in questa sessione di mercato, così da monetizzarne l’addio. Per lui, però, al momento non ci sono offerte.

Raum, al contrario, è stato uno gli elementi più brillanti dell’Hoffenheim: per lui 32 presenze in Bundesliga “condite” da 3 gol e 13 passaggi vincenti. Il profilo del classe 1998 già nel giro della Nazionale tedesca, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, piace molto alla dirigenza soprattutto per la sua abilità in fase di costruzione della manovra. L’interesse è concreto ma, come detto, tutto dipenderà da Alex Sandro.