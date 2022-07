Juventus, ora c’è l’ufficialità: doccia fredda per il club

Dopo il brutto infortunio rimediato da Paul Pogba, per la Juventus di Agnelli e Allegri c’è stata un’altra doccia fredda.

La Juventus in questi primi due mesi e mezzo di mercato è stata impegnata ad allestire una squadra che possa tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I bianconeri, dopo due quarti posti consecutivi, hanno cambiato strategia: ovvero sono passati dal prendere giovani con un elevatissimo potenziale a campioni già pronti.

Il team piemontese, infatti, ha ingaggiato a zero calciatori come Paul Pogba ed Angel Di Maria ed ha acquisito Bremer dal Torino per la bellezza di 50 milioni di euro. Tuttavia per la Juventus nelle ultime sono arrivate pochissime buone notizie, considerando anche l’infortunio rimediato proprio dal centrocampista francese.

Pogba, infatti, sabato scorso ha rimediato in allenamento una lesione del menisco laterale. All’inizio non sembrava un infortunio così grave, ma adesso si teme che il giocatore possa tornare dopo il Mondiale in Qatar. Il ‘crack’ del francese è sicuramente un fulmine a ciel sereno per la Juventus, che in mattinata ha dovuto registrare un’altra ‘doccia fredda’.

Doccia fredda per la Juventus, l’Atletico Madrid ufficializza l’acquisto di Molina

L’Atletico Madrid, di fatto, ha ufficializzato l’acquisto di Nahuel Molina dall‘Udinese per circa 18 milioni di euro più il cartellino di Nehuen Perez (valutato 10 milioni di euro). L’argentino ha firmato un contratto di ben 5 anni con i ‘Colchoneros’. Anche la Juventus si era mossa per il terzino destro, ma poi l’inserimento del club spagnolo ha cambiato tutti i piani bianconeri.

Le priorità di mercato della ‘Vecchia Signora’, infatti, sono tutte verso l’acquisto di un nuovo centravanti che possa fare il vice Vlahovic. Il più probabile a coprire questo ruolo è Alvaro Morata, il quale tornerebbe alla Juventus proprio dall’Atletico Madrid. I bianconeri, ovviamente, vogliono aspettare anche qualche notizia in più dall’infortunio di Pogba per capire se bisogna prendere un suo presunto sostituto.