Calciomercato Napoli, super offerta a sorpresa: si fa sul serio per il colpo

Il Napoli rischia di perdere un altro senatore a breve: l’offerta ufficiale è sul piatto, la trattativa può entrare nel vivo.

Rischia di proseguire la rivoluzione in casa Napoli. Fin qui il club ha perso diversi senatori (Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly) e non è da escludere che a breve vadano in scena ulteriori addii. L’allenatore Luciano Spalletti, dal canto suo, ha chiesto alla dirigenza di provare a mantenere l’attuale rosa ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Andrea Petagna finito nel mirino del Monza. I contatti sono stati avviati tuttavia la trattativa è finita in stand-by. Il motivo è da ricercare nel fatto che i brianzoli (letteralmente scatenati sul mercato) vorrebbero averlo in prestito con diritto di riscatto. I partenopei, invece, preferirebbero prevedere l’obbligo in caso di salvezza. Se ne riparlerà a stretto giro di posta.

Da definire anche la posizione di Piotr Zielinski, reduce da una stagione in chiaroscuro: per lui 8 gol e 5 assist in 42 apparizioni complessive tra campionato ed Europa League. Il polacco piace molto al West Ham, che dopo un primo sondaggio ha deciso di farsi avanti in maniera ufficiale al fine di acquistarlo in tempi brevi. L’offerta è sul piatto, ed ora si attende la risposta del diretto interessato.

Napoli, Zielinski tentato dal West Ham: le cifre

Gli “Hammers”, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, hanno proposto al centrocampista un ingaggio da 4 milioni netti all’anno più uno di bonus per un totale quindi di 5. Una cifra superiore a quella percepita a Napoli (3.5). Per il club di Aurelio De Laurentiis, inoltre, sono pronti 32 milioni. Il centrocampista si è preso del tempo per riflettere. La sua intenzione è quella di continuare a giocare la Champions League (il West Ham giocherà in Conference il prossimo anno) ma la possibilità di mettersi alla prova in Premier lo stuzzica non poco.

I londinesi stanno poi allestendo una squadra competitiva (come testimoniato dagli acquisti di Gianluca Scamacca e quello imminente di Filip Kostic), in grado di lottare per le posizioni di vertice. Da qui la tentazione di accettare. Il Napoli riflette, conscio del fatto che la cessione del polacco garantirebbe ulteriori risorse fresche da investire ed il taglio di uno degli stipendi più alti. Il momento delle scelte definitive, per Zielinski, sta per arrivare.