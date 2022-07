“Un miliardo di euro”: il colpo di mercato della big spiazza tutti

In questa sessione di mercato diverse big europee si sono scatenate a suon di milioni e grossi colpi per rinforzare la rosa.

Mancano poche settimane all’inizio della stagione, ma i principali club italiani ed europei continuano a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rafforzare le proprie rose. Mentre in Italia si lavora con colpi low cost o provando operazioni fantasiose come il ritorno di Paul Pogba e Romelu Lukaku le big europee si sfidano a suon di milioni.

In Premier League le big europee hanno effettuato diversi colpi mentre quest’anno è tornato a spendere ed ad effettuare grossi colpi anche il Barcellona. Il club catalano è stato ‘vittima’ della crisi nelle ultime annate, situazione che ha costretto loro, addirittura, a rinunciare a Lionel Messi.

Il club catalano ha realizzato una faraonica campagna acquisti ed ha effettuato diversi colpi di calciomercato. Xavi avrà a disposizione una rosa di primo piano e potrà disputare il campionato e la Champions League con l’obiettivo di riportare al trionfo il club dai colori blaugrana.

Mercato Barcellona, è ufficiale l’arrivo di Kounde

Dopo aver rinforzato il reparto offensivo con colpi di primo piano come Raphinha e soprattutto Robert Lewandowski il club blaugrana pensa anche al reparto difensivo. Attraverso un comunicato ufficiale il Barcellona ha annunciato l’acquisto del difensore centrale del Siviglia Jules Kounde, tra i migliori difensori sul panorama internazionale.

I catalani hanno soffiato Kounde in extremis al Chelsea e si sono assicurati un rinforzo di talento per la difesa. Il Barca ha comunicato i dettagli del trasferimento con Kounde che è arrivato in Catalogna per ben 60 milioni di euro. Il giocatore avrà inoltre una clausola rescissoria da ben un miliardo di euro.