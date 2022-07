Calciomercato Milan, asse rovente col PSG: Maldini ci prova davvero

Dopo settimane di stallo il Milan è pronto a scatenarsi sul mercato. Il club rossonero è tra quelli più attivi in questo momento.

Il Milan ha conquistato il titolo di campione d’Italia e la società non vuole fermarsi. Il club rossonero ha cambiato proprietà e la società è al lavoro per realizzare un mercato di livello e per accontentare le richieste di Stefano Pioli e dei tifosi. Nelle ultime ore la società ha di fatto chiuso per l’arrivo di Charles De Ketelaere, ma il belga non sarà l’unico colpo.

Sono state settimane intense e Maldini e Massara hanno lavorato duramente per portare il talento del Club Brugge al Milan. Circa 36 milioni di euro, una trattativa quasi eterna per i tifosi ma la dirigenza ha portato un numero 10, uno dei più interessanti trequartisti del panorama mondiale.

Il mercato del club rossonero non si fermerà a De Ketelaere ed anzi il Milan è pronto ad irrompere sul mercato. I campioni d’Italia cercano un difensore ed un centrocampista e nelle ultime ore la società avrebbe deciso di investire sul difensore del PSG Abdou Diallo. Il club parigino è al lavoro per sfoltire la rosa e Diallo è uno degli esuberi della formazione di Galtier.

Milan su Diallo, anche l’Inter osserva

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il PSG deve liberarsi di diversi giocatori e tra questi c’è anche Abdou Diallo. Il club parigino fatica ad intervenire sul mercato in entrata, complice una rosa già adesso davvero ricchissima di giocatori. Diallo è in uscita, ma il suo eventuale passaggio al Milan potrebbe interessare anche l’Inter.

Il PSG è da settimane a caccia del difensore nerazzurro Skriniar, ma non ha alzato la sua offerta di 55 milioni più bonus (l’Inter ne chiede 70). Con l’eventuale cessione di Diallo al club rossonero il neo direttore sportivo dei francesi Campos potrebbe alzare l’offerta e sferrare l’assalto decisivo per acquistare lo slovacco.