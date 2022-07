Addio Atalanta, c’è l’annuncio: i tifosi dovranno rassegnarsi

Calciomercato Atalanta, il club di Serie A accelera per ottenere le prestazioni calcistiche del giocatore. Arriva anche l’annuncio sull’operazione.

Le strade del trequartista e dell’Atalanta sono ormai prossime alla divisione. Manca, infatti, pochissimo per il passaggio del giocatore nella sua nuova squadra. Sono stati definiti anche gli ultimi dettagli. Ed è ora arrivato l’annuncio sull’operazione: domani potranno essere svolte già le visite mediche.

Aleksej Miranchuk sarà presto un nuovo giocatore del Torino. Lascerà, per il momento, l’Atalanta tramite un’operazione di prestito con diritto di riscatto. Dopo il terremoto che si è verificato in casa granata, il mercato ha subito un’accelerata improvvisa. E in quest’accelerata è rientrata anche la forte spinta che ha condotto a questo nuovo rinforzo.

Oltre il profilo di Valentin Lazaro dall’Inter, perciò, molto presto raggiungerà Ivan Juric anche il trequartista dell’Atalanta. La sua duttilità lo renderà un’arma in più per la sua nuova squadra, dal momento che può essere all’evenienza adattato anche come attaccante. Le ultime sulla trattativa.

Atalanta, i tifosi si apprestano a salutare Miranchuk: il Torino lo aspetta, i dettagli dell’operazione e l’annuncio

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’, quindi, è stato ormai tutto definito per l’operazione di mercato che porterà Aleksej Miranchuk alla corte di Ivan Juric. Tra l’Atalanta e il Torino è stata raggiunta l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Una trattativa, questa, che può riportare il sereno specialmente tra il tecnico e il ds del club granata.

Sia Miranchuk che Lazaro, dunque, svolgeranno molto probabilmente le visite mediche già nella giornata di domani, lunedì primo agosto. Dopodiché i due nuovi innesti apporranno la propria firma sul contratto che li legherà al Torino. Pronti per iniziare una nuova avventura. I tifosi nerazzurri saluteranno così il trequartista russo arrivato a Bergamo nel 2020 e impiegato effettivamente poco nel corso della passata edizione di Serie A da Gasperini.