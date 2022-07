“Non si può accettare”: caos Lewandowski, accusa pesantissima

Il Bayern Monaco non ha digerito quanto avvenuto con l’addio di Robert Lewandowski e con il suo approdo al Barcellona: è arrivata un’altra accusa.

Il campione Robert Lewandowski è ufficialmente approdato tra le file del Barcellona il 19 luglio di quest’anno. Dicendo addio al Bayern Monaco, club in cui ha giocato per otto anni vincendo praticamente tutto. Proprio in merito a quanto avvenuto sul mercato ha parlato il direttore sportivo del suo ex club.

A tornare a parlare dell’addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco è stato il direttore sportivo del club, Hasan Salihamidzic. Il club della Bundesliga avrebbe forse voluto che il futuro avesse scritto pagine diverse per la storia con il bomber polacco.

Eppure l’attaccante ha deciso di cambiare prospettiva, prima della scadenza del proprio contratto, e di approdare al Barcellona per continuare a scrivere pagine importanti della sua carriera. Laporta l’ha voluto fortemente all’interno del proprio club e Salihamidzic ha parlato proprio di quanto avvenuto.

Bayern Monaco-Lewandowski, Salihamidzic dice la sua sul passaggio dell’attaccante al Barcellona: è arrivata un’altra accusa

Il passaggio di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona sta ancora facendo molto discutere. Le ultime dichiarazioni, a questo proposito, le ha rilasciate proprio il direttore sportivo del club tedesco. Hasan Salihamidzic, intervenuto ai microfoni di ‘Bild TV’, ha affermato: “Mio padre mi ha insegnato che bisogna uscire senza mai sbattere la porta, e ho invece l’impressione che Robert l’abbia fatto”.

“È stato un comportamento – ha aggiunto il ds – che il Bayern Monaco non può assolutamente accettare. Parlerò con Laporta non appena lo vedrò. È stato qualcosa di inaccettabile”. In riferimento anche a quanto aveva rivelato lo stesso giocatore, con parole anche piuttosto nette: “Hanno voluto trovare un pretesto per vendermi”.