Calciomercato Monza, il prossimo colpo di Galliani arriva entro 48 ore

Calciomercato Monza, Galliani prepara il prossimo colpo: il giocatore arriverà dalla Premier League entro 48 ore. Le ultime.

Il Monza continua a lavorare ai prossimi colpi da mettere a segno in quest’ultimo mese che manca prima della chiusura del calciomercato. Per la difesa nel mirino è finito un giocatore appartenente a un club di Premier League, ma che al tempo stesso conosce ormai bene anche la Serie A. Le ultime sull’operazione che verrà chiusa in 48 ore.

Il Monza non rallenta sul mercato. Adriano Galliani, infatti, per il prossimo colpo da portare a termine guarda direttamente tra le file dell’Arsenal. Il difensore che può arrivare nel club di Berlusconi entro le prossime 48 ore è Pablo Marì.

L’Arsenal l’ha lasciato partire diverse volte, negli ultimi anni, tramite operazioni di prestito. Per ultimo quello che ha condotto lo spagnolo tra le file dell’Udinese la scorsa stagione. Pablo Marì, quindi, conosce già la Serie A e questo aiuterebbe la squadra di Stroppa in qualità di neopromossa nel campionato italiano.

Calciomercato Monza, operazione per Pablo Marì in chiusura entro le prossime 48 ore: colpo difensivo vicino per Galliani

Come riferito da ‘TMW’, quindi, il Monza è in forte pressing per il difensore centrale dell’Arsenal che ha militato la scorsa stagione nell’Udinese. Pablo Marì piace molto ad Adriano Galliani, che adesso conta di chiudere l’operazione per il trasferimento in prestito entro le prossime 48 ore.

Giovanni Stroppa conta di averlo presto alla sua corte e ora non resterebbe che limare gli ultimi dettagli con club proprietario del suo cartellino. La trattativa prevederebbe un trasferimento sempre a titolo temporaneo. “Entro 48 ore l’operazione potrebbe chiudersi”, scrive ‘Tuttomercatoweb’. Pablo Marì potrebbe tornare in Serie A, vestendo questa volta la maglia biancorossa del club brianzolo.