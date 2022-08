Verona: dubbi offensivi, ma Cioffi ha scelto l’undici titolare

Quale sarà la formazione del Verona in vista della prossima stagione. Pochi dubbi per Cioffi, il quale dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con apertura anche al 3-4-1-2 o 3-5-2. Attenzione al ballottaggio offensivo per il ruolo di centravanti, il quale potrebbe diventare una clamorosa corsa a tre

Quale sarà la nuova formazione del Verona in vista della prossima stagione? Le prime amichevoli estive hanno confermato l’idea di Cioffi di puntare con forte decisione sul 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Due moduli praticamente identici e leggermente sfumati solamente in base agli interpreti sulla trequarti.

Gunter riprenderà posto al centro della difesa, ma non è escluso che arrivi in un nuovo rinforzo dal mercato. Si raffredda sempre più l’idea Rugani. Il centrale della Juventus sembrerebbe essere ormai vicinissimo al trasferimento al Galatasaray. I bianconeri dovrebbero incassare circa 10 milioni di euro.

Non trovano conferme neanche le indiscrezioni sul possibile affondo per Fazio della Salernitana o su Nastasic della Fiorentina, nomi privi di reali contatti tra le parti. A centrocampo occhio alla situazioni Ilic, il quale piace particolarmente alla Lazio e potrebbe lasciare il Verona in caso di offerta irrinunciabile e in concomitanza con la possibile cessione di Luis Alberto.

Formazione Verona, corsa a tre in attacco tra Henry-Djuric-Piccoli

Cioffi dovrà fare i conti anche con il reparto offensivo. Considerata la cessione ormai certa di Simeone, il tecnico del Verona si ritroverà di fronte tre attaccanti per una sola maglia. Henry, Djuric e Piccoli, con l’ex Venezia in vantaggio sui rispettivi compagni. Sulla trequarti dovrebbe trovare posto Barak, in caso di cessione spazio a un nuovo intervento sul mercato. Lasagna, invece, si candiderà per il ruolo di seconda punta al fianco di Henry, o uno tra Piccoli e Djuric in base al ballottaggio offensivo. La probabile formazione del Verona 2022/2023:

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Lasgna; Henry. All. Cioffi