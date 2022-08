Balotelli, addio all’Adana e ritorno di fiamma: c’è l’accordo

Rinato in Turchia con l’Adana Demirspor, Balotelli è già pronto per una nuova avventura e ha trovato l’accordo con il suo futuro club.

Tra i nomi più chiacchierati di questo calciomercato estivo della Serie A, che a lungo si è interrogato sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo e dopo aver abbracciato De Ketelaere farà lo stesso con Wijnaldum, in arrivo dal PSG per indossare la maglia della Roma, quello di Mario Balotelli non è mai stato attuale.

32 anni il prossimo 12 agosto, reduce da una stagione da 33 gare e 19 gol in Turchia con la maglia del modesto Adana Demirspor, quello che ancora oggi è il secondo miglior marcatore della Nazionale in attività non ha attratto l’interesse di club italiani. Anche se questo non significa che il mercato per lui sia bloccato.

Anzi, appena 12 mesi dopo aver raggiunto la Turchia, il Paese in cui è tornato Super, Mario pensa già di cambiare nuovamente aria. Riavvicinandosi in un certo modo a casa, anche se non in Serie A. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, Balotelli sarebbe ormai a un passo dall’indossare la maglia del Sion, 7° nell’ultima Super League svizzera e deciso a riscattarsi.

Sion-Balotelli, c’è l’accordo ma manca quello con l’Adana

La squadra guidata dall’italiano – e tra l’altro ex Inter – Paolo Tramezzani dovrebbe poter contare proprio sull’attaccante italiano. Perché come scrive Pedullà sul proprio sito ufficiale, ricordando di come SportItalia parlasse già della possibile destinazione svizzera per Balotelli il 14 luglio scorso, l’accordo tra giocatore e club è stato trovato.

Adesso serve quello tra il Sion e l’Adana Demirspor. Super Mario del resto ha un contratto con i turchi fino al 30 giugno 2024 e non potrà certo liberarsi a zero. A fine luglio le due parti si erano sentite nel corso di una videochiamata, e il dirigente svizzero Barthélémé Constantin aveva lasciato trapelare un certo ottimismo. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà finalmente la tanto attesa fumata bianca.