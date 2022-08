Roma, Friedkin si supera: il nuovo acquisto sbarca in giornata

Roma letteralmente scatenata nel mercato in entrata. La società sta lavorando diversi colpi per accontentare le richieste di Mourinho.

Con un mercato a dir poco stellare la Roma ha lanciato un serio avviso alle pretendenti per la lotta Champions e magari qualcosa in più. La società ha regalato a Mourinho diversi colpi di primo piano come Matic e Dybala ed il mercato non è comunque finito. Ovviamente la società valuterà anche le uscite, cedendo quei giocatori poco utili al progetto capitolino.

La dirigenza giallorossa si è posta come obiettivo quello di rinforzare non solo l’undici titolare, ma permettere al tecnico giallorosso di avere a disposizione una rosa di livello in tutti i settori. Nelle ultime ore il club della Capitale avrebbe chiuso un importante colpo di calciomercato.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Roma ha raggiunto nella notte l’accordo per arrivare al centrocampista olandese del PSG Georginio Wijnaldum. Colpo di caratura internazionale e l’ex Liverpool che dovrebbe arrivare in città già nella giornata odierna. Sorride Mourinho, accontentato con un rinforzo davvero importante.

Roma-Wijnaldum, le cifre della trattativa

Accordo trovato tra le parti con Georginio che lascia Parigi ed il PSG, una squadra dove non è mai riuscito ad esprimere le sue grandi qualità. Una trattativa importante con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di almeno il 50 % di presenze nella prossima stagione. Wijnaldum potrebbe arrivare in città con un volo privato dei Friedkin verso Ciampino.

Decisivo è stato anche l’aiuto della società parigina: il PSG contribuirà inizialmente al prestito pagando 2,5 dei 7 milioni netti percepiti dal giocatore mentre la parte restante sarà accollata dalla società Capitolina. Roma, dopo Matic e Dybala è il turno di Wijnaldum, il terzo grande colpo di un calciomercato stellare.