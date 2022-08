Calciomercato Napoli, arriva dalla Roma: colpo a sorpresa

Il calciomercato del Napoli è sempre più intenso, considerando che dalla Roma potrebbe arrivare un giocatore a ‘sorpresa’.

Il Napoli ha giocato ieri la sua penultima amichevole prima dell’inizio del campionato, dove esordirà in trasferta contro il Verona di Cioffi. Gli azzurri, infatti, hanno vinto 3-1 con l’autogol dell’ex David Lopez, con il gol di Andrea Petagna ed il rigore realizzato da Kvaratskhelia. Per gli spagnoli, invece, la rete del momentaneo pareggio è stata siglata da Castellanos.

Prestazione sufficiente da parte degli uomini di Luciano Spalletti che, però, spera che la squadra venga rinforzata nelle prossime ore in sede di calciomercato. Nel club partenopeo, di fatto, dopo i tantissimi addii che si sono susseguiti nelle scorse settimane, bisogna riempire ancora qualche casella rimasta vuota.

Per l’attacco il nome più caldo è quello di Raspadori, che prenderebbe il posto di Mertens. Il Napoli ha l’accordo con il giocatore, ma bisogna battere la concorrenza della Juventus. De Laurentiis e Giuntoli, con Meret in uscita, stanno anche cercando di chiudere per Kepa. Per Simeone, invece, si attende la cessione di Petagna al Monza. Tuttavia tra le fila azzurre potrebbe arrivare anche un giocatore della Roma.

Calciomercato Napoli, puo arrivare Veretout dalla Roma

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli non ha mai smesso di seguire Jordan Veretout. I partenopei cercheranno di prendere il giocatore francese non appena andrà via uno tra Diego Demme e Piotr Zielinski. Considerando l’arrivo di Wijnaldum nella zona mediana della Roma, dopo quello di Matic, l’ex Fiorentina potrebbe trovare pochissimo spazio nel team guidato da José Mourinho.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, di fatto, vogliono fare leva proprio su tale aspetto per regalare Jordan Veretout a Luciano Spalletti. Il francese era uno dei punti cardini della Roma, ma poi con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina capitolina ha perso pian piano la titolarità.