Juventus, l’annuncio gela il club: sfuma il sostituto di De Ligt

Era stato individuato come sostituto di De Ligt, ma le notizie delle ultime ore sono preoccupanti: sfuma l’ipotesi Juventus.

La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco ha consentito alla Juventus di incassare una cospicua cifra. Parte della quale è stata immediatamente reinvestita per prelevare Bremer dal Torino, strappandolo oltretutto alla concorrenza dell’Inter.

La perdita del difensore olandese, unita all’addio di Chiellini, ha però lasciato un vuoto che difficilmente potrà essere colmato da solo Bremer oppure dalla permanenza di Gatti. Ecco che in casa Juventus, oltre ai vari nomi in altri reparti, in difesa il nome per completare il reparto arretrato era quello di Nikola Milenkovic.

Il centrale della Fiorentina, autore di un’ottima stagione lo scorso anno sotto la sapiente guida di Vincenzo Italiano, era infatti uno dei principali obiettivi bianconeri anche prima dell’arrivo di Bremer. Una pista che, dopo l’acquisto del difensore del Torino, non era affatto tramontata, ma invece rischia di tramontare adesso dopo che il difensore sembra aver trovato un accordo con la Fiorentina per il prolungamento di contratto.

Juventus, addio Milenkovic: rinnovo con la Fiorentina ad un passo

Stando a quanto riporta Sky Sport nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra le parti. La società di Rocco Commisso e il calciatore avrebbero trovato quindi l’accordo per gettare le basi di un prolungamento di contratto.

Attualmente Milenkovic ha un contratto in scadenza nel 2023, l’intenzione delle parti è quella di un prolungamento su base pluriennale. Naturalmente, di fronte a questa situazione le sua chance di permanenza in viola aumentano, così come diminuiscono quelle di un suo addio nelle prossime settimane. Da pezzo pregiato del mercato in uscita della Fiorentina, Milenkovic potrebbe quindi ritrovarsi ad essere il perno del prossimo futuro della Fiorentina di Vincenzo Italiano.