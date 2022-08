“Nuovo incontro”: calciomercato Napoli, tra due giorni può cambiare tutto

Il mercato del Napoli è tutt’altro che finito. Tante cessioni e tanti nuovi acquisti, ma la società vuole rinforzare la squadra di Spalletti.

Il calciomercato del Napoli è stato abbastanza sorprendente. Il club azzurro, nonostante la qualificazione in Champions League, ha rivoluzionato la rosa con diverse cessioni illustri. Hanno salutato subito Ghoulam, Ospina e Lorenzo Insigne mentre solo negli ultimi giorni sono stati annunciati (in modo diverso) gli addii di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.

Proprio il folletto belga, capocannoniere della storia del club partenopeo, è stato l’addio più doloroso con i tifosi che non sono riusciti a salutare il loro beniamino. Inoltre nelle ultime ore Mertens ha salutato i tifosi con un commovente video social, un messaggio destinato a restare nei cuori del tifo napoletano.

Non solo cessioni con il Napoli che continua a lavorare senza fermarsi per i nuovi acquisti. Tante novità ed, a pochi giorni dall’inizio del campionato, la società è a caccia di un portiere e di un sostituto adeguato di Mertens. Nel mirino della squadra di De Laurentiis c’è l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori.

Napoli, presto nuovo incontro con il Sassuolo per Raspadori

Nella giornata odierna i dirigenti del Sassuolo hanno incontrato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Al momento la distanza tra le parti è molto ampia. Il Sassuolo chiede oltre 40 milioni bonus compresi, la cifra ricevuta pochi giorni fa dal West Ham per Gianluca Scamacca mentre il Napoli offre 30 milioni. Le parti sono distanti ma la trattativa non è finita.

Come riporta Sky Sport i due club si rivedranno nelle prossime 48 ore per trovare un accordo. Il Napoli deve però fare in fretta visto che il club emiliano deve trovare un sostituto e deve lavorare al meglio per iniziare la prossima stagione. La Serie A è alle porte, ma il mercato non si ferma.