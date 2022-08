Calciomercato Sassuolo, parte l’asta: strategia per il colpo in attacco

Il Sassuolo di Dionisi potrebbe ritrovarsi una squadra totalmente rivoluzionata nei prossimi giorni. Un reparto sotto osservazione.

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato ed alcuni club della nostra Serie A sono ancora a caccia di rinforzi. Uno dei club più attivi sia in entrata che in uscita è il Sassuolo. La società emiliana vuole regalare al tecnico Dionisi una rosa abbastanza competitiva per migliorare la posizione della scorsa stagione.

Non sarà facile visto la cessione al West Ham di Gianluca Scamacca ed una situazione particolare per Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana di Roberto Mancini è accostato al Napoli, ma al momento i due club non hanno trovato un accordo per il passaggio del giocatore in maglia azzurra.

Le richieste del club emiliano sono molto alte, ma allo stesso tempo l’amministratore delegato Giovanni Carnevali è già al lavoro per trovare un suo eventuale sostituto. La società non vuole trovarsi impreparata e dopo diversi giovani emergenti punta su un giovane che ha già fatto bene in Serie A.

Sassuolo, pronto l’affondo per Pinamonti

Secondo quanto riportano i colleghi di TMW il Sassuolo è al lavoro per l’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti. Il giocatore ha un accordo con l’Atalanta, ma Carnevali è pronto ad aumentare l’offerta per provare a convincere l’attaccante di Cles a trasferirsi al club neroverde.

L’Inter attende e valuta la situazione, non accettano offerte inferiori ai 20 milioni di euro per il giocatore con il club emiliano disposto a provare l’affondo. In ogni caso la dirigenza milanese valuta la cessione di Pinamonti solo con opzione di recompra, messaggio già recapitato sia all’Atalanta che al Sassuolo.