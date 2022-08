Calciomercato Inter, il presidente esce allo scoperto: addio in arrivo

Il mercato dell’Inter in queste ore riguarda soprattutto le uscite. La società nerazzurra ha ormai la rosa di Inzaghi quasi al completo.

Il precampionato dell’Inter è stato abbastanza deludente. La squadra di Simone Inzaghi sta faticando a trovare la migliore condizione e le ultime amichevoli non sono rassicuranti. Il club nerazzurro è crollato a Pescara contro il Villarreal e diversi giocatori sono apparsi in difficoltà fisica e mentale. Il mercato del club milanese in entrata è però quasi concluso e occorre in realtà solo un sostituto di Andrea Ranocchia, finito al Monza.

L’Inter, per esigenze societarie, deve però sfoltire la rosa e soprattutto lavorare per ridurre il monte ingaggi. Alcuni reparti sono affollati e la società ha bisogno di cedere gli esuberi. Il caso Dybala insegna, l’Inter è dovuta ritirarsi dalla corsa all’argentino a causa dei troppi giocatori nel reparto offensivo.

In attesa di conoscere il futuro di Andrea Pinamonti l’Inter valuta ancora la situazione di Alexis Sanchez. Sono ormai settimane che la dirigenza del club e l’entourage dell’esperto calciatore cileno trattano la rescissione, ma l’accordo tra le parti fatica ad arrivare. Sanchez percepisce un grosso ingaggio e per i nerazzurri è importante chiudere la rescissione al più presto.

Inter, il presidente del Marsiglia apre su Sanchez

Un club interessato alla situazione di Sanchez è l’Olympique Marsiglia. Il club francese vorrebbe un rinforzo in attacco e Alexis rappresenta la pista ideale. I transalpini attendono però l’evolversi della situazione, come confermato dal suo stesso presidente.

Nel pre partita dell’esordio in campionato del Marsiglia, il suo presidente Pablo Longoria ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. Tra i vari temi si è discusso anche del futuro dell’attaccante cileno, ecco le sue parole: “Non posso dire che giocherà per il Marsiglia, ma stiamo parlando. E’ un profilo adatto a ciò che vogliamo fare quest’anno. Si sta avvicinando? Dipende dall’Inter, è un’altra situazione”.