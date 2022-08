Mondiali, colpo di teatro: no alla Francia, annuncio a sorpresa

In vista dei prossimi Mondiali in Qatar la Francia campione in carica non potrà prendere in considerazione un talento della nostra Serie A.

Il calcio europeo è ripartito in questi giorni, in anticipo sulla normale tabella di marcia anche a causa di un impegno che renderà la stagione 2022/2023 decisamente anomala. Tra novembre e dicembre, infatti, il mondo si fermerà per i Mondiali FIFA. Normalmente in programma in estate, la kermesse iridata andrà in scena stavolta in inverno per combattere il caldo che affligge il Paese organizzatore, il Qatar.

La Francia campione del mondo in carica sarà chiamata a difendere il titolo, impresa riuscita in passato soltanto all’Italia e al Brasile rispettivamente nelle edizioni 1934-1938 e 1958-1962. Le possibilità di riuscita sono aumentate dal fatto che i Bleus di Deschamps potevano contare già nella vittoriosa finale dei Mondiali di Russia 2018 su un gran numero di giovani campioni.

È necessario però osservare con attenzione i talenti emergenti, e il ct della Francia in questo caso deve seguire numerosi campionati con i suoi collaboratori. I nomi non mancano nella nostra Serie A, ma da oggi uno dovrà essere cancellato. Parliamo di Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan classe 2000 e che da poco ha compiuto 20 anni.

Adli non corre per i Mondiali: ha scelto l’Algeria

Certo le possibilità che il giovane trequartista rossonero venisse convocato non erano molte. Chiuso dal tanto reclamizzato acquisto di Charles De Ketelaere, nei piani di Pioli Adli dovrebbe essere la riserva del belga e avrebbe dunque avuto poche possibilità di mettersi in mostra agli occhi di Deschamps.

In ogni caso il dubbio non si pone, perché secondo quanto riportato da diversi siti locali il giovane avrebbe deciso di non indossare la maglia della Francia preferendo invece quella dell’Algeria. Una scelta importante, arrivata dopo un colloquio con il ct delle “volpi del deserto” africane Djamel Belmadi.

Nato e cresciuto a Parigi da genitori algerini, dopo essersi fatto le ossa nel PSG Adli è esploso nel Bordeaux, che per averlo ha sborsato 5,5 milioni di euro e con cui in 3 anni e mezzo ha collezionato 104 gare tra i professionisti. Un percorso che nel frattempo è coinciso con convocazioni e presenze nelle varie rappresentative giovanili francesi.

Adli è stato protagonista dall’Under 16 all’Under 20, ed è per questo che in molti credevano in un suo futuro con la maglia dei Bleus. Futuro che a quanto pare sarà diverso e lo vedrà scendere in campo con l’Algeria insieme al neo-compagno al Milan Bennacer.