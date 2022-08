Inter, tremano i tifosi: se Skriniar resta può partire un altro titolare

In casa Inter ci sono valutazioni su chi potrebbe partire da qui alle prossime settimane. Se Skriniar non parte, pronto un altro sacrificio?

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della stagione in Italia. Il campionato sta per prendere il via, con un’anomalia non da poco: si partirà nel pieno del calciomercato. Si, perchè nel bel mezzo di agosto le squadre sono chiamate a scendere in campo per la prima giornata, in vista di quelli che saranno i Mondiali che si disputeranno in inverno. Ecco perchè quest’anno era necessario farsi trovare pronti il prima possibile, anche se la verità è che molte squadre hanno ancora tanto su cui lavorare.

L’Inter, in queste settimane, ha fatto delle operazioni importanti. Il ritorno di Lukaku, tanto per fare un esempio, è stato di sicuro un affare importante, cosi come altri. Restano da monitorare, però, anche le cessioni che potrebbero arrivare da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Inter, se non parte Skriniar occhio a Dumfries: il Chelsea insiste

La situazione di Milan Skriniar è di sicuro tra le più calde. Il Paris Saint Germain segue il giocatore da mesi, ma non è messo sul piatto l’offerta chiesta dell’Inter per lasciarlo partire (70 milioni di euro). Certo, mancano ancora delle settimane e le cose potrebbero ancora cambiare, ma la verità è che il difensore slovacco potrebbe restare a Milano.

La sua permanenza, però, potrebbe portare alla cessione di qualcun altro? Sappiamo che uno dei diktat della società era proprio quello di portare a casa delle operazioni che potessero far fare cassa alla dirigenza. Se Skriniar non parte, dunque, potrebbe farlo un altro nerazzurro? Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Chelsea starebbe spingendo per Casadei e Dumfries. Con un’offerta da 40-50 milioni di euro – si legge – l’Inter potrebbe cedere e lasciarli partire entrambi.