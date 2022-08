Real troppo galattico per l’Eintracht: anche la Supercoppa ad Ancelotti

Il calcio nel Vecchio Continente ha avviato la nuova stagione: la Supercoppa europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte è il primo trofeo assegnato.

All’Olympic Stadium di Helsinki è andata di scena la sfida che ha consegnato la prima coppa della nuova stagione europea, la Supercoppa tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte. La formazione allenata da mister Ancelotti ha avuto ancora come protagonista Karim Benzema, che ha contribuito alla vittoria finale per gli spagnoli.

Fin dal primo momento è risaltata l’assenza di Filip Kostic tra i tedeschi. Il giocatore, infatti, è sul punto di trasferirsi in bianconero, per cui si è congedato dai compagni di squadra prima che partissero per disputare la prestigiosa gara.

L’allenatore italiano, invece, si è affidato ai suoi fedelissimi, confermando anche l’uruguaiano Valverde nel tridente con l’attaccante francese e Vinicius Jr.

Supercoppa europea, Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0: la sintesi

Durante il primo tempo, i tedeschi hanno cercato di rimanere molto alti per non concedere spazi agli avversari, ma il Real ha comunque saputo guadagnarsi dei varchi. Al 14′ è stato l’Eintracht vicino al gol con Kamada, servito da Borré e solo contro Courtois. Tuttavia, il portiere ha respinto la conclusione. Il Real ha subito risposto e Tuta ha salvato sulla linea un tentativo di Vinicius, servito da Benzema, dopo una triangolazione con Valverde. A partire dalla mezz’ora il Real ha pigiato l’acceleratore e scaldato i motori. Al 37′ Vincius costringe Trapp all’angolo e sugli sviluppi del corner arriva la rete di Alaba. Sponda di Benzema in favore di Casemiro, che serve al centro e trova il compagno pronto a insaccare. Doppia occasione ancora per il francese e Casemiro, poi si va negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, Trapp si supera subito. Stop e conclusione di Vinicius obbliga il portiere a deviare con un intervento da applausi. Tuttavia i blancos sono irresistibili e al 65′ arriva il raddoppio. Cross basso di Vinicius verso Benzema, che manda di prima intenzione sul primo palo: gol. Diverse sostituzioni smorzano un po’ il ritmo della sfida, in pugno al Real Madrid. Si conclude così sul 2-0, con una nuova coppa in bacheca per i blancos di Ancelotti.