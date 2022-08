Atalanta, questa non ci voleva: l’ufficialità è una mazzata

Dopo le critiche di Gasperini al mercato della società, per l’Atalanta è arrivata in giornata un’altra mazzata.

A due giorni dall’esordio in campionato contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, in casa Atalanta non tira di certo una bella aria. La piazza bergamasca, infatti, è stata ‘sconvolta’ dalle ultime dichiarazioni di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico, infatti, ha mosso più di qualche critica sul mercato fatto dalla società nerazzurra: “Non è l’Atalanta che mi aspettavo. La dirigenza si è impegnata, ma c’è la sensazione che qualcosa si stia sbloccando soltanto ora. Possibili obiettivi? Impossibile vedere quali saranno alla nostra portata finché non si chiuderà questa sessione di calciomercato estiva”.

Nonostante queste parole di Gasperini, l’Atalanta non è stata ferma a guardare in sede di mercato. I bergamaschi, infatti, hanno preso giocatori del calibro di Ederson e Lookman, anche se, viste le tante cessioni, sicuramente necessitano ancora di qualche rinforzo. A peggiorare la situazione tra le fila nerazzurre c’è stata una notizia che è arrivata in queste ultime ore.

Atalanta, che mazzata per Gasperini: Ederson salterà la Sampdoria per infortunio

L’Atalanta ha di fatto ufficializzato l’infortunio proprio di uno dei due nuovi acquisti, ovvero quello di Ederson: “Il centrocampista ha riportato, durante l’allenamento pomeridiano tenutosi a Zingonia, una lesione parziale al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono ancora quantificabili e tutto dipenderà dalla progressione clinica del calciatore”.

Nonostante non si conoscano ancora i tempi di recupero, Ederson sicuramente non farà parte degli undici che scenderanno in campo sabato al Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo. Gasperini, dunque, sarà costretto ad effettuare un piano B per la formazione che affronterà i blucerchiati: un 4-3-3 con Boga-Zapata e Lookman davanti.