“Come Di Natale”: calciomercato Sassuolo, l’ufficialità è vicina

Dopo quella dell’acquisto di Andrea Pinamonti, è arrivo un’altra ufficialità per il Sassuolo in sede di calciomercato.

Il Sassuolo, come al solito, è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Il club emiliano, infatti, ha prima venduto Gianluca Scamacca al West Ham per circa 50 milioni di euro ed ora sta trattando con il Napoli la cessione di Giacomo Raspadori.

I due club, di fatto, stanno parlando da qualche settimana sul possibile trasferimento in maglia azzurra del centravanti campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Tra il Napoli ed il Sassuolo, almeno inizialmente, c’era un po’ di distanza tra domanda ed offerta, ma in questi ultimi giorni le parti si stanno riavvicinando.

Il club partenopeo, infatti, ha offerto circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma il Sassuolo è fermo alla sua richiesta di 40 milioni di euro. Il club neroverde, inoltre, ha appena ufficializzato l’ingaggio dall’Inter di Andrea Pinamonti per 20 milioni di euro. Tuttavia per il mercato neroverde le ufficialità non sono finite.

Calciomercato Sassuolo, è vicina l’ufficialità del rinnovo di Domenico Berardi

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, infatti, ha dato un importante aggiornamento sul rinnovo di Domenico Berardi su ‘Twitter’: “Sarà come Antonio Di Natale è stato per l’Udinese: simbolo e bandiera di provincia. Rinnovo ad un passo per l’attaccante con il Sassuolo fino al 2027 con adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni di euro a stagione”.

Questa del rinnovo è sicuramente una notizia importante sia per il Sassuolo che per Domenico Berardi che, però, è stato protagonista di un episodio che ha fatto molto discutere. Il calciatore, dopo la gara di Coppa Italia persa contro il Modena, ha avuto un alterco molto importante con un tifoso. I due hanno quasi sfiorato una rissa, tantoché la FIGC ha aperto un fascicolo sul giocatore del Sassuolo.