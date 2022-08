Mondiali, l’ufficialità è arrivata: la FIFA fa discutere ancora i tifosi

Sui prossimi Mondiali è arrivata in queste ore l’ufficialità di un’altra decisione della FIFA, che sta facendo molto discutere.

Dopo il successo del Milan di Stefano Pioli, questo weekend ripartirà la corsa allo Scudetto. Il campionato 2022/23, infatti, comincerà questo sabato con le gare Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese. La Serie A, così come gli altri campionati, quest’anno inizierà una settimana prima per permettere i primi Mondiali invernali della storia del calcio.

A novembre, di fatto, ci sarà una lunga pausa invernale per i club, visto che ci sarà il Mondiale in Qatar. Competizione dove non ci sarà l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, infatti, non sono riusciti a qualificarsi per la massima competizione per le nazionali per la seconda volta consecutiva della sua storia .

Lo stesso Roberto Mancini, in una recente intervista, ha ammesso che guarderà le partite dei Mondiali, anche se sarà molto difficile farlo dopo la delusione della mancata qualificazione. La preparazione della competizione in Qatar, intanto, sta procedendo e proprio su questo fronte ci sono delle importanti novità.

Mondiali, la competizione inizierà un giorno prima: l’ufficialità della FIFA

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Mondiale non inizierà più il prossimo 21 novembre, ma un giorno prima. La gara inaugurale della competizione sarà tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador del Gruppo A. Prima dell’inizio del match ci sarà la classica cerimonia d’apertura del Mondiale.

La FIFA, subendo qualche critica, ha ufficializzato questa decisione dopo la richiesta della Federazione qatariota di rispettare la tradizione che vede i padroni di casa giocare la prima partita del Mondiale. Senegal-Olanda (l’altro match del gruppo A), di conseguenza, è stato spostato al pomeriggio del 21.