Calciomercato Salernitana, De Sanctis non si ferma: è ufficiale, un altro colpo

La Salernitana ha completato l’ennesimo acquisto in questo calciomercato proprio a ridosso della prima giornata di Serie A.

Salva dopo una miracolosa rincorsa la scorsa stagione, la Salernitana si prepara a iniziare la Serie A 2022/2023 ancora con l’obiettivo salvezza. Un traguardo che i campani sperano di centrare con un po’ di tranquillità in più rispetto a quanto accaduto a giugno, consapevoli però che non sarà affatto facile ripetersi dopo il tumultuoso divorzio con il DS Walter Sabatini.

Per molti vero artefice della salvezza, Sabatini è stato sostituito dal presidente Iervolino con Morgan De Sanctis. Che subito si è lanciato sul mercato chiudendo uno dopo l’altro numerosi acquisti e praticamente ridisegnando nuovamente la rosa a disposizione di Nicola.

E dopo il centrocampo, dove hanno entusiasmato il colpo Tonny Vilhena e l’arrivo di un giocatore di esperienza come Candreva, ecco un nuovo rinforzo in difesa. I campani hanno chiuso per Dylan Bronn, 27enne difensore prelevato dal Metz.

Salernitana, altro colpo in difesa: ecco Bronn

Nato e cresciuto a Cannes, Bronn è emerso in Belgio nel Gent prima di trasferirsi al Metz. Si tratta di un difensore con buona esperienza internazionale, nel giro della Tunisia (Paese dei suoi genitori) con cui ha anche preso parte ai Mondiali di Russia 2018 registrando 2 presenze e un gol nella sconfitta per 5-2 proprio contro il Belgio.

A Salerno il franco-tunisino indosserà la maglia numero 2 e conta di dare il proprio contributo per inseguire la salvezza. Un traguardo che però sarà fondamentale raggiungere insieme ai tifosi, come ha sottolineato lui stesso sul sito ufficiale del club.

Nicola si trova così con un difensore in più, operazione che si è resa necessaria dopo l’infortunio occorso al neoacquisto Matteo Lovato che tornerà soltanto a settembre inoltrato. Insieme ai due il reparto arretrato ha registrato anche gli arrivi di Domagoj Bradaric e Lorenzo Pirola.