Calciomercato Juventus, ora è fatta: l’ufficialità toglie ogni dubbio

Arriva l’ufficialità di calciomercato per la Juventus. Agnelli chiude finalmente l’operazione e per il calciatore inizia la nuova avventura.

La Juventus sta completando gli ultimi movimenti di calciomercato in vista dell’esordio stagionale. Da Barcellona arrivano notizie confortanti circa il possibile arrivo dell’attaccante olandese Memphis Depay.

L’ex attaccante di Manchester United e Lione, ormai ai margini del Barcellona, è pronto a lasciare la Catalogna e potrebbe quindi essere il prossimo colpo della Juventus in attacco. La nuova Juventus prende quindi sempre più forma, con in rosa già Bremer, Pogba, Di Maria e l’ultimo arrivato Kostic, prelevato qualche giorno fa dall’Eintracht Francoforte per una cifra attorno ai 12 milioni di euro.

E proprio a proposito di Eintracht Francoforte, se Kostic ha fatto il percorso per Torino, da Torino a Francoforte, percorso inverso, lo farà Luca Pellegrini. Per lui trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, all’Entracht.

Juventus, ufficiale il prestito di Pellegrini all’Eintracht Francoforte

Dopo solo una stagione in maglia bianconera il classe ’99 lascia, almeno per il momento la Juventus, approdando nel club detentore dell’Europa League. In questo anno Pellegrini ha collezionato 21 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Per Pellegrini non si tratta del primo prestito da quando veste la maglia della Juventus. Nelle due stagione precedenti all’ultimo campionato aveva già vestito prima la maglia del Cagliari e poi quella del Genoa, collezionando buone prestazione tanto da essere inserito nella prima squadra. Adesso però, dopo un anno da comprimario, l’opportunità di disputare da protagonista la stagione con un club che parteciperà, in quanto detentore dell’Europa League, alla prossima Champions League.