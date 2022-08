“È un nuovo giocatore della Salernitana”: colpo De Sanctis, è ufficiale

Dopo aver preso Antonio Candreva e Dylan Bronn, De Sanctis ha realizzato un altro colpo per i tifosi della Salernitana.

Dopo la grandissima salvezza ottenuta lo scorso anno, in casa Salernitana c’è stato qualche problema. Nel team campano, infatti, c’è stato prima il divorzio tra Iervolino e Sabatini, sostituito poi da Morgan De Sanctis nel ruolo di direttore sportivo, e poi alcune dichiarazioni di Davide Nicola che hanno fatto un po’ di rumore.

Il tecnico, dopo il triangolare contro l’Adana Demirspor di Montella e la Reggina di Filippo Inzaghi, aveva di fatto lanciato un forte allarme sul mercato che stava attuando la Salernitana: “Ad oggi, non siamo pronti per l’inizio del campionato”. Tuttavia, fortunatamente sia per Nicola che per i tifosi granata, Iervolino ha accelerato per varie trattative.

Il club campano, infatti, ha chiuso in questi giorni per Dylan Bronn dal Metz ed Antonio Candreva della Sampdoria. L’ex Lazio e Inter si trasferirà a Salerno con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Davide Nicola. Nonostante questi due nuovi acquisti, il patron Iervolino e De Sanctis hanno preso anche un altro calciatore.

Salernitana, De Sanctis ha preso Giulio Maggiore dallo Spezia: i dettagli

Come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, il team campano ha chiuso anche per Giulio Maggiore: “ll centrocampista è un nuovo giocatore della Salernitana. I granata hanno trovato l’intesa definitiva anche con gli agenti del mediano, cha stipulato un contratto fino al 2026 ad un milione di euro a stagione. Allo Spezia, invece, andranno circa 4,5 milioni di euro”.

Quello di Maggiore è sicuramente un ottimo acquisto per la Salernitana, la quale punta ad ottenere una salvezza più tranquilla rispetto a quella ottenuta lo scorso. Tuttavia l’inizio del campionato per i granata non sarà di certo in discesa, almeno sulla carta, visto che al debutto ospiteranno all’Arechi la Roma di José Mourinho.