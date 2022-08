Calciomercato Inter, la strategia di Marotta è chiara: out dai convocati

L’Inter è pronta a debuttare in campionato. La dirigenza nerazzurra lavora però con un occhio vigile verso il calciomercato.

Poche ore ed i tifosi di tutta Italia potranno riassaporare la gioia di rivedere in campo i propri beniamini. Inizia la Serie A e comincia con il botto, subito quattro partite in questo caldo sabato estivo. Tanta Lombardia con Milan, Atalanta e Monza in campo e questa sera debutterà anche l’Inter di Simone Inzaghi, attesa al Via del Mare di Lecce.

La squadra nerazzurra vuole riscattare la scorsa stagione e lanciare le proprie ambizioni in vista del campionato. Inzaghi avrà un Romelu Lukaku in più su cui puntare ed il centravanti belga ha tanta voglia di farsi perdonare dai tifosi e riportare il titolo in casa nerazzurra. Il debutto non sarà semplice contro il Lecce neo promosso, un avversario abbastanza inferiore sulla carta ma che avrà la spinta dei tifosi dalla propria parte.

Inzaghi schiererà la formazione tipo per l’occasione, il suo solito 3-5-2 con la Lu-La a guidare il reparto offensivo. Lukaku e Lautaro proveranno a ripartire a suon di gol, davanti cosi a Edin Dzeko e Joaquin Correa, seduti in panchina. Questo ma non solo con il tedesco Gosens subito titolare a Lecce. L’ex Atalanta non vuole far rimpiangere l’addio di Ivan Perisic con il croato che si è trasferito in Premier League.

Inter, Casadei non convocato: indizio di mercato?

Simone Inzaghi potrà contare sull’undici titolare per la trasferta di Lecce. Il club nerazzurro sarà quasi al completo e gli unici assenti sono il difensore Danilo D’Ambrosio ed il giovane talento Cesare Casadei, addirittura non convocato per la trasferta pugliese. La rosea si sofferma in particolare su quest’assenza.

Dopo la cessione di Pinamonti al Sassuolo potrebbe essere proprio il giovane Casadei il sacrificato per chiudere con un buon positivo questa sessione di calciomercato. Su Casadei ci sono le sirene estere di Chelsea e Nizza, ma nelle ultime ore anche il Sassuolo ha chiesto informazioni. Il club nerazzurro pensa alla cessione, ma solo eventualmente con recompra.