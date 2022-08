“Manca…”: Juventus, la rivelazione della leggenda manda in allarme i tifosi

Comincia oggi la Serie A. L’ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro ha parlato riguardo la griglia scudetto ed ha dato le sue favorite.

L’inizio della Serie A è ormai imminente e tra i giornali ed anche i tifosi c’è sempre il ‘simpatico’ gioco inerente alle griglie scudetto. I tifosi di Inter, Juventus, Milan o altri club discutono al bar o sotto l’ombrellone su quale sarà la squadra che si aggiudicherà la prossima serie A.

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport l’ex giocatore Fabio Cannavaro ha parlato di quali potrebbero essere le squadre favorite per il titolo. Lotta a due secondo l’ex difensore ed una clamorosa bocciatura. Ecco le sue parole riguardo la lotta scudetto:

“Scudetto? Mi viene da dire Inter e Milan, o Milan e Inter, fate un pò voi. Il passato conta e Pioli e Inzaghi partono con un bel vantaggio. Il rientro di Lukaku ha un peso, ma vado con cautela sui cavalli di ritorno. De Ketelaere mi incanta, un talento puro che va lasciato libero di esprimere quello che sa. Reputo questo giocatore come bellissimo da vedere”.

Juventus, Cannavaro vede dietro i bianconeri

Fabio Cannavaro è stato una bandiera del club bianconero ed il giocatore ha avuto interessanti parole per la società torinese: “La squadra aveva cominciato bene con due acquisti come Di Maria e Pogba. Poi si mette anche la sfortuna e l’infortunio di Paul complica non poco le cose”.

Infine l’ex Pallone d’Oro continua: “Sostituire Chiellini e Dybala non sarà facile, parliamo di grossi vuoti dal colmare. La Juve sta attraversando un periodo di transizione, deve passare da un’epoca all’altra”. L’ex calciatore ha parlato anche del mercato Napoli concordando sul fatto che molto dipenderà dagli ultimi colpi di questo calciomercato con gli azzurri a caccia di un portiere ed un attaccante.