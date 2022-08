Juventus stellare, lo stanno prendendo: Agnelli si è superato

La Juventus domani esordirà in campionato contro il Sassuolo, ma Andrea Agnelli è pronto a piazzare un colpo stellare.

E’ tempo di vigilia per la Juventus, considerando che domani scenderanno in campo all’Allianz Stadium per sfidare il Sassuolo di Alessio Dionisi nel match valevole per la prima giornata di campionato. I bianconeri vorranno certamente cominciare nel migliore dei modi, visto che hanno più volte dichiarato di voler tornare a vincere il campionato.

Lo stesso Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro il club emiliano, ha ribadito l’obiettivo Scudetto: “Abbiamo il dovere di provare a vincere. Avversarie? Vedo Milan ed Inter davanti a tutte, poi mi ‘stuzzica’ la Roma di José Mourinho”.

Nonostante la prima giornata di campionato, in casa Juventus è ancora il mercato a farla da padrona. Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria, Bremer e di Kostic, infatti, la ‘Vecchia Signora’ sta cercando di prendere sia un calciatore che possa prendere le redini del centrocampo che un giocatore che possa rinforzare il reparto offensivo. Proprio per quest’ultimo ruolo bisogna registrare alcune importanti novità di mercato.

Juventus, Agnelli è sempre più vicino a piazzare un colo stellare: in arrivo Depay

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, la Juventus è sempre più vicina a Memphis Depay. Il centravanti olandese, sfruttando anche la difficilissima situazione economica del Barcellona, avrebbe ricevuto da parte del club catalano l’ok definitivo per rescindere il proprio contratto.

Gli avvocati del calciatore, intanto, sono a lavoro con i dirigenti bianconeri per stipulare un contratto di due anni. L’annuncio ufficiale della rescissione del contratto di Depay con il Barcellona potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’attaccante, invece, potrebbe volare alla volta di Torino nella giornata di martedì per effettuare le visite mediche di rito.